Cs Extremadura cree que Gobierno y Junta tratan de "enfrentar" a agricultores y distribuidores

En declaraciones a los medios en la manifestación agraria que se desarrolla este viernes en Mérida, ha incidido también en la idea de "más medidas y menos decisiones que van en contra de ayudar a los agricultores como la de reducir las peonadas para el cobro del paro".

"Nuestra gente del campo está siendo abandonada no sólo por el gobierno autonómico del señor Vara sino también por el gobierno nacional", ha espetado Polo, quien ha considerado que "ese abandono se evidencia cuando las organizaciones agrarias son plantadas en las reuniones y cuando se toma como interlocutores a unos sindicatos que no hacen más que empujar a tomar medidas que van en perjuicio de nuestros agricultores", ha lamentado.

Además, el portavoz de Cs Extremadura ha criticado que lo que no se puede permitir es que este "abandono" por parte de las administraciones "suponga un enfrentamiento entre agricultores y distribuidores" porque, ha criticado, "eso es lo que está consiguiendo el señor Sánchez por el abandono y la dejadez en cuanto a la toma de soluciones".

En este sentido, ha reivindicado también que la Junta de Extremadura lo primero que tiene que hacer es "ponerse al lado de los agricultores y ganaderos" y en segundo lugar "poner la Junta a su disposición y que se convierta en la aliada del sector del campo y no en su enemiga", señala Cs en nota de prensa.

"Hoy por hoy la Junta está vista por los agricultores y ganaderos como ese enemigo que no hace mas que ponerle problemas, que no hace más que obligarle a hacer papeles que no le sirven para hacer rentable sus explotaciones y ayudarles con bonificaciones que ayuden a esa rentabilidad de la que hablábamos", ha criticado.

BONIFICACIONES FISCALES

Cayetano Polo ha mostrado así de nuevo el apoyo de la formación naranja al sector del campo extremeño y ha acudido a la manifestación que se lleva a cabo este viernes en Mérida, donde ha señalado que "los agricultores y ganaderos necesitan bonificaciones fiscales para que puedan salir adelante con sus proyectos".

Así, ha propuesto "atacar los costes fijos del sector agrario" a través de ayudas fiscales a los agricultores, rebajas en la Seguridad Social o rebajas en costes energéticos (luz, gasóil), entre otras medidas.

En esta línea, Polo ha asegurado que "hay que estar al lado de los agricultores pero no enfrentándolos con el resto de la cadena de distribución", por lo que ha destacado que "hay que tomar medidas urgentes que les ayuden, el campo necesita soluciones rápidas e inmediatas porque las explotaciones se están cerrando".