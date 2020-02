Gobierno Vasco recomienda a vecinos de San Lorenzo de Ermua que no ventilen sus viviendas hasta que se sofoque en fuego

Berraondo, que ha comparecido este viernes por la mañana junto al director general de la Agencia Vasca del Agua, Ernesto Martínez de Cabredo, ha realizado un llamamiento a "mantener la calma" porque ha sido una "situación puntual", que ya estaba prevista por el retén de guardia, y se ha producido por la noche, "cuando los ciudadanos están más protegidos porque no están expuestos al medio ambiente".

Por ello, no modificarán las recomendaciones para las zonas de Eibar, el barrio de Eizaga, en Zaldibar, y Ermua, donde ayer se levantaron las medidas preventivas. No obstante, en el barrio de San Lorenzo, más cercano al fuego, aconsejan no ventilar la vivienda y no hacer ejercicio intenso al aire libre.

En todo caso, a lo largo de las próximas horas, se cree que la situación cambie y se pueda "actuar con total normalidad", pero hay que esperar a que se extinga el nuevo foco de fuego.

