La UE da marcha atrás y alivia el recorte a la PAC, tal como pedía España

España dijo que iba apretar, y parece que el dolor será menor. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, planteó un recorte del 14% para los fondos de la PAC, pero no llegará a tanto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de "decepcionante" la propuesta del belga, y ahora, atendiendo a palabras del Gobierno francés, la reducción de ese presupuesto para la política agraria será menor.

Los líderes europeos reunidos en Bruselas han acordado limitar el recorte previsto PAC a 375.000 millones de euros para los siete próximos años, un nivel próximo a lo que se lleva gastado en el periodo actual 2014-2020.

El plan presupuestario del presidente del Consejo Europeo, que sirve de base para esas discusiones, preveía recortar la dotación de la PAC para los próximos siete años a 329.300 millones de euros, un 13,9 % menos que los 382.500 millones que se destinan en el marco 2014-2020.

"Es una gran victoria", se felicitó el ministro de Agricultura, Didier Guillaume, que en una entrevista este viernes en el canal de televisión LCI añadió que Francia quiere "ir más lejos" y aumentar todavía más la partida de la PAC para el periodo 2021-2027.

Guillaume reconoció que ese paquete de 375.000 millones de euros no estará ganado mientras no se cierre el conjunto de la negociación presupuestaria que se está llevando a cabo en Bruselas, pero recordó que el presidente francés, Emmanuel Macron, "se ha fijado la PAC como prioridad".

La PAC es uno de los puntos clave a negociar en la reunión del Consejo Europeo en la que se negocia el marco financiero plurianual para los próximos cinco años. Michel ha mantenido reuniones bilaterales con todos los líderes, una fórmula novedosa que, de momento, no permite que todos se escuchen a todos. Y entre ese jaleo, está Pedro Sánchez. "Reduce de manera bastante importante políticas fundamentales para España", expresó el presidente sobre la propuesta de Michel.

La PAC es fundamental para España en un momento de movilizaciones del sector agrario. Y esa es una de las grandes luchas de Sánchez en Bruselas. El Gobierno aspira al "recorte cero" de los fondos, algo que, eso sí, parece poco probable. Sánchez reconoce que el acuerdo va a ser "complicado" pero ha conseguido formar un frente común con Francia y Portugal para defender las inversiones en ese sentido.

Un debate encallado y tenso

Está siendo un papel complejo el asumido por Charles Michel. Las reuniones bilaterales no dan sus frutos y el pacto se ve lejos. Va para largo. Bruselas ya está preparada para discusiones de día, de tarde y de noche. De hecho, el presidente del Consejo Europeo no ha presentado ninguna nueva propuesta de presupuesto a las capitales europeas y las delegaciones, de hecho, no la esperan.

Fuentes diplomáticas de estos países denuncian que el presidente del Consejo no les ha tenido en cuenta, ni a ellos ni al "frugal escondido", en referencia a Alemania. "Ha perdido el control de las negociaciones", afirman las mismas fuentes, que incluyen a Finlandia y a Irlanda como países con las mismas reivindicaciones.

Con este escenario, Michel tiene la opción de disolver la cumbre y convocar una nueva en las próximas semanas o, por el contrario, iniciar de nuevo contactos bilaterales para volver a intentar un acuerdo este viernes o incluso el sábado.