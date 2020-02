Miedo a sentirse vulnerable, a algo serio, por experiencias pasadas... Las razones por las que tu pareja no dice "te quiero"

Hace tres #décadas, el actor Billy Crystal protagonizaba una de las declaraciones de amor más memorables de la historia del cine en la película Cuando Harry encontró a Sally. Decía así: “Te quiero cuando tienes frío estando a 21º, te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo, adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco, te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches”.

Desde entonces (y antes también, claro) millones de parejas en todo el mundo han repetido rituales similares o muy parecidos para confesar lo que se aman. Millones pero no todas. Porque al igual que a algunas les resulta muy sencillo dar el paso y decir ‘te quiero’ hay otras a las que cuesta horrores abrirse en canal y declarar sus sentimientos.

Pero, ¿cuáles pueden ser los motivos que le impiden a alguien decir te quiero? Analizamos algunos de los más comunes:

Miedo al compromiso

Cuando los miembros de la pareja no se encuentran en el mismo punto de enamoramiento y uno de ellos dice ‘te quiero’ siempre se produce un punto de inflexión o no retorno. Si el otro todavía no ha llegado al mismo nivel, probablemente se sienta desbordado por la situación y las expectativas que su enamorado o enamorada ha depositado en él/ella.

Está esperando el momento adecuado

El hecho de que uno esté ansioso por recibir una declaración de amor no quiere decir que la otra persona tenga que sentirse obligada a hacerlo para corresponder este deseo. Hay que dar margen a la pareja para que tome esta decisión de forma madura, cuando se sienta lista y cómoda. De nada sirve coaccionarle ya que podría recibirse un mensaje que no es realmente sincero.

Una mala experiencia pasada

Un trauma anterior con una ex pareja puede ser motivo más que suficiente para que cuando una persona se embarca en una nueva relación intente ser mucho más prudente y no abrir su corazón tan rápido aunque en el fondo lo desee. Habrá que respetar sus motivos y sus tiempos.

No sabe cómo hacerlo

Decir ‘te amo’ es un paso muy significativo en cualquier relación o noviazgo. Para alguien con una personalidad tímida o retraída puede resultar todo un sufrimiento dar el paso aunque en su interior pueda albergar tales sentimientos. Así como una persona supera el miedo a hablar en público tendrá que exponerse de manera gradual a situaciones en las que afronte este reto.

Miedo a sentirse atado

A muchas personas decir ‘te quiero’ puede originarles el temor de que oficializar su relación de pareja traerá consigo una pérdida de libertad y una limitación a la hora de tomar sus propias decisiones. Esto suele ocurrir cuando la interpretan como una forma de atadura hacia el otro.

No quiere mostrarse vulnerable

¿Y si dice ‘te quiero’ pero esta declaración no es recíproca? El miedo a no sentirse correspondido o correspondida puede ser un factor importante para paralizar al otro a la hora de dar el paso. Hay personas que también pueden tener la creencia de que abrir su corazón puede conceder un poder absoluto al otro que le haga más vulnerable. El miedo al rechazo podría ser un golpe directo al orgullo de cualquiera.

No quiere nada serio

Quizás esa persona se encuentra muy a gusto en la relación pero no quiere tener algo estable, por el momento, y piensa que declarar su amor podría ser malinterpretado como el deseo de algo más serio. Por eso prefiere mantenerse en ese limbo sentimental sin ataduras.

No lo siente

Aunque duela, quizás ésta sea la verdadera razón. Puede que la otra persona solo vea la relación como algo ocasional o temporal, una forma de disfrutar juntos en el momento presente, pero que no quiera ni desea ataduras o ir a mayores a largo plazo. Si lo que se busca es un amor correspondido al 100% habrá que reflexionar sobre lo que más nos conviene.