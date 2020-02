Santi Vila presenta las escrituras de su casa al juzgado de Huesca para hacer frente a la fianza de Sixena

El abogado de Santi Vila ha presentado este viernes a los juzgados de Huesca las escrituras de la casa del representado como aval para la fianza que le reclama el juzgado de Instrucción número 3 por el supuesto delito de desobediencia en el caso de las obras de arte de Sixena.

La magistrada le había denegado la prórroga de un mes para reunir los 216.000 euros que se le reclaman y en declaraciones en Onda Cero, el ex consejero de Cultura se ha mostrado resignado porque por ahora estos papeles, son lo único que "podemos aportar".

Ha dicho que es un "despropósito" puesto que el mismo gobierno de Aragón se retiró de la causa y la fiscalía solo pide entre 4.000 y 5.000 euros de fianza. Es la acusación particular del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena quién pide la cantidad más elevada.

Santi Vila ha remarcado que en el caso del arte de Sixena, desde el gobierno de la Generalitat hicieron todo el que pudieron e incluso, a instancia de la jueza, se libraron parte de los bienes reclamados. Lo ha definido como una actuación de "resignación" para cumplir con el mandato judicial y ha añadido que el mismo gobierno de Aragón, cuando vio que era él quien estaba acusado en la causa "se retiró porque vio que se estaban desenfocando las cosas".

Según Vila, los servicios jurídicos de la Generalitat entendieron que él, como conseller de Cultura no era la persona competente para decidir la entrega de las piezas de arte reclamadas y que lo máximo que podía hacer era ordenar la incoación de un expediente para escuchar todas las partes.

El exconseller ha asegurado que continuarán defendiendo esta tesis ante la justicia pero en cualquier caso ha calificado de "desproporcionado" el hecho que se lo obligue a abonar ahora esta fianza que mayoritariamente reclama el Ayuntamiento de Vilanova de Sixena.

Vila ha añadido en este sentido que ahora habrá que ver si el Supremo les da o no la razón, puesto que la sentencia de Huesca es provisional. Así mismo, el ex consejero ha recordado que el año que tuvo lugar la entrega de las 44 piezas de Sixena del Museo de Lleida fue "el peor de los posibles" en un contexto y una atmósfera que se respiraba en Cataluña y especialmente entre Lleida y Huesca, que "no era la óptima".

Intento de amparo económico

El exconseller pidió inicialmente amparo económico en la Generalitat para hacer frente a esta reclamación y después de no serle concedida lo hizo en la Caixa de Solidaritat, de donde tampoco pudo conseguir nada. En este sentido, Vila ha señalado que a diferencia del "proces", el de Sixena es un conflicto ajustado al derecho desde el primer día.

Ha recordado que él tenía informes jurídicos del gobierno de la Generalitat que prescribían el camino a recorrer y que el fondo de la cuestión es una compraventa que se hizo por parte del Gobierno de Jordi Pujol a las monjas de Sixena.