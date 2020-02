'Supervivientes 2020': ¿qué conflicto tuvieron Sofía Suescun y Gloria Camila con un pijama?

Este jueves 20 de febrero ha arrancado la nueva edición de Supervivientes y parece que las galas y debates en plató van a estar protagonizadas por la tensión. Concretamente entre Sofía Suescun y Gloria Camila, que llevan meses en disputa debido al triángulo amoroso con el ex concursante de GH VIP 7, Kiko Jiménez.

Ambas serán colaboradoras habituales de Supervivientes 2020 ya que Sofía defenderá en plató a su hermano, Cristian Suescun, y Gloria Camila hará lo propio con Ana María Aldón y Rocío Flores.

¿Cómo ha sido el primer encuentro?

"¿Conoces a Sofía Suescun? Ella se puso un pijama tuyo, ¿no?", preguntaba Jorge Javier Vázquez a Gloria Camila al poco de comenzar la gala para revivir el conflicto que hubo entre ambas hace unos meses. "Bueno, pues para ella entero y que lo disfrute", contestaba Gloria.

En ese momento arrancaba de nuevo un enfrentamiento entre ambas. "¿Os habíais visto de cerca alguna vez?", preguntaba Jorge, a lo que Sofía respondía que no había tenido el placer. "Nunca he tenido nada en contra tuya. Yo no he dicho que no te conozca, eres tu la que decías que no me conocías", insistía Sofía a Gloria Camila. La hija de José Ortega Cano, y ex del actual novio de Sofía, respondía mientras se reía que solo conocía a Sofía por lo que le había contado Kiko. "Nada bonito". Parece que la hostilidad sigue aunque Gloria Camila argumente que no tiene nada más que hablar con Sofía. Veremos a ver qué sucede en las próximas galas.

El conflicto del pijama

Pero, ¿cuál fue el hecho que desencadenó este conflicto? En la grabación del vídeo de presentación que realizó Kiko Jiménez para entrar en GH VIP 7, Sofía aparecía con un pijama que pertenecía a Gloria Camila y que se había dejado olvidado en casa de su ex. Aunque argumentaron que fue sin querer y sin ningún tipo de provocación, a partir de ese momento comenzó una disputa entre ambas por redes sociales que seguramente se incrementará al coincidir en Supervivientes.

Yo soy más de agua, y vosotros? 😇 https://t.co/rGMz8aM5pW — SOFIA💫 (@sofiasuescun) January 5, 2020

Soy más de educación y humildad. — gloria camila ortega (@gloriortega1) January 7, 2020