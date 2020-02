El port renúncia a les dues obres més polèmiques

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar ahir que l'Autoritat Portuària de València (APV) renunciarà en el consell d'administració d’aquest divendres a l'ampliació del dic d'abric i el dragatge del canal d'accés del projecte d'ampliació nord del port de València.

En concret, l'Autoritat Portuària renúncia a estirar en 500 metres el dic d'abric i al dragatge del canal fins als 22,5 metres, perquè entén que amb els 18 actuals és suficient. Es tracta de dos dels punts més polèmics d'aquesta ampliació del port que, en ser retirats, podrien fer innecessària una nova declaració d'impacte mediambiental (DIA), una cosa que, no obstant això, continuen demandant des de Compromís.

“L'anunci de Puig que voldríem és que es farà una nova DIA. No és suficient amb renunciar a la prolongació del dic i al dragatge del canal”, va afirmar la diputada de la coalició valencianista Papi Robles.

Però, malgrat les diferències amb els seus socis de Govern, Puig va considerar “un avanç substancial” que Valenciaport accepte dues de les al·legacions “fonamentals” al projecte d'ampliació del port, adjudicat al grup MSC. “El nostre treball sempre serà que el creixement econòmic i la sostenibilitat vagen de la mà”, va asseverar durant la sessió de control en Les Corts.

El portaveu socialista, Manolo Mata, va aplaudir “la solució Puig” de “no sacrificar interessos que poden ser compatibles”, destacant que “el suport al port s'ha de mantindre sense posar mai en risc el medi ambient”. També el representant de Podem Ferran Martínez va aprovar l'anunci de Puig en entendre que “camina en la direcció” de no danyar el medi ambient.

No obstant això, des dels partits de l'oposició van carregar durament contra aquesta modificació del projecte original. “Volem conéixer si el pactat per Puig condicionarà la competitivitat del port en els pròxims 50 anys”, va afirmar la portaveu municipal popular, María José Catalá.

També va exigir saber si amb aquestes renúncies, la Conselleria de Medi Ambient “donarà per bona la DIA de 2006 i desbloquejarà l'ampliació del port”. Mari Carmen Peris, de Ciutadans, va denunciar que, “com sempre, el Botànic posa en joc la competitivitat de la Comunitat”.

Ribó aplaudeix la modificació

L'alcalde de València, Joan Ribó, va valorar ahir de forma molt positiva que l'Autoritat Portuària renuncie a l'ampliació del dic d'abric i al dragatge del canal d'accés perquè suposa “un pas molt important” per a reduir afeccions sobre les platges del sud.

“M'alegre moltíssim que ho hàgem entés tots. És un dia important”, va dir. No obstant això, va indicar que encara ha d'estudiar si continuarà demanant una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a escometre aquesta actuació com ha estat reclamant.