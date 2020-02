Les ordres de protecció per violència masclista pugen un 9,8% a València

La ciutat de València es troba en una situació d’"emergència social" a causa de la violència de gènere, un fenomen que augmenta en forma d’"epidèmia" i que requereix una solució integral, no únicament policial.

Aquest és el diagnòstic que ha realitzat aquest dijous el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, a partir de les dades de la memòria elaborada per la Policia Local sobre la violència específica exercida contra les dones.

Aquests indicadors són "aclaparadors", segons l'edil. Per exemple, en 2019 es van tramitar a València 1.470 noves ordres de protecció a dones, de les quals el 73% van ser a víctimes de violència masclista, per part dels diferents cossos policials.

La Policia Local es va ocupar en 2019 de fer el seguiment de 635 ordres dictades per jutges, enfront de les 579 de l'any anterior, la qual cosa suposa un increment del 9,8%. Aquest percentatge s'eleva fins al 33% si es compara amb les 476 ordres de fa quatre anys.

Quant als detinguts, el mes de gener passat van ser 38, més d'un al dia, dels quals 31 van ser per agressions i set per trencaments de l'ordre d'allunyament imposada pel jutjat. Fins al 15 de febrer, la xifra d'arrestats s'eleva a 14.

L'edil de Protecció Ciutadana va remarcar que la violència de gènere "afecta a tots els barris i districtes de la ciutat de València i a totes les capes socials", per a afegir que "és un problema que se soluciona socialment, no policialment" i revelar que també en el grup d'edat comprés entre els 16 i els 30 anys, "persones joves educades en el segle XXI", es va registrar un augment d'aproximadament el 5%.

Un altre dels factors que condicionen la interposició de denúncies és la dependència econòmica respecte a l'agressor i l'existència de fills en comú. En aquest sentit, segons la memòria de la Policia Local, el 46% de les víctimes de violència de gènere no treballa, "per la qual cosa són dependents econòmicament del seu agressor i tenen menys capacitat d'eixir del domicili comú, que és on es produeix el 43% dels casos".

El segon lloc és la via pública, va revelar Cano, qui va criticar als grups polítics que neguen la violència de gènere amb l'argument que és una cosa que es produeix en l'esfera privada. "Amb la violència de gènere es demostra que el privat és públic i el públic és privat".

També va arremetre contra l'argument de les denúncies falses. "És una faula que s'inventa la ultradreta. Les denúncies falses a penes suposen el 0,01%, mentre que el 99,9% són vertaderes".

Per al responsable de Protecció Ciutadana, "el nombre de dones que reben protecció per violència de gènere a València, una part per la Policia Local i una altra per la Policia Nacional, és una xifra democràticament inassumible que atenta contra la llibertat i la igualtat de més de la meitat de la població. És un problema greu, pròxim i quotidià i hem de posar-li solució amb el consens i el suport de tota la ciutadania".

Respecte a la nacionalitat dels agressors, va titllar de "barbaritat" que s'apunte als estrangers, atés que les agressions es realitzen en l'àmbit de la parella o exparella. "No té res a veure amb la nacionalitat, sinó amb la relació de poder home-dona", va dir, per a carregar contra "el racisme i la aporofòbia" que "no podem deixar que cale en la societat".

En xifres

1.470 noves ordres de protecció van dictar els jutges en 2019 i van ser gestionades pels diferents cossos policials.

520 dones van denunciar l'any passat per primera vegada haver patit violència masclista, encara que no la primera agressió.

5% van augmentar els casos registrats contra dones de 16 a 30 anys durant l'any 2019.

446 víctimes ateses per la Policia Local tenien un o més fills.