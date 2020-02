Millán Salcedo y 'El hormiguero' rinden homenaje a la 'empanadilla de Móstoles'

El hormiguero cerró la semana con la visita de uno de los humoristas más reconocidos de nuestro país, Millán Salcedo, excomponente del dúo cómico Martes y Trece, que acudió al programa de Antena 3 para para hablar sobre su recuperación por la crisis epiléptica que sufrió el año pasado.

Aprovechando su presencia en el plató, Pablo Motos no se resistió a recordar uno de los sketch más famosos del dúo, en el que Salcedo imitaba a Encarna Sánchez y tenía una conversación telefónica con una oyente.

"Hubo tal follón con ese sketch que ya no me hablan las Encarnas o hay gente que me dice que les gustó lo de las croquetas de Alcorcón, lo de las sardinas... Tienen un lío", afirmó Salcedo.

Motos, que hubo momentos en la entrevista que llegó a llorar de la risa con las expresiones y bromas de su invitado, comentó que "queremos rendirle homenaje y me la voy a jugar. Son las 22:22 horas, estamos en Madrid, en la calle Alcalá 518, si viene alguien esta noche con una empanadilla, se llama Encarna y lo puede demostrar con su DNI, le vamos a dar 500 euros".

El cómico añadió que "y, además, me comprometo públicamente a comerme la empanadilla" cuando llegara la primera Encarna a El Hormiguero.

El programa transcurrió con normalidad hasta que, durante la sección 'Yo x ti, tú por mí' protagonizada por Trancas y Barrancas, llegó la primera Encarna a las puertas del plató del programa.

La joven entró en el plató y le hizo entrega de la empanadilla a Salcedo: "¿Esta empanadilla la has hecho tú?", le preguntó Motos a Encarna, que contestó que "ahora mismo, está calentita" mientras Salcedo y el presentador se repartían el presente.

"Está recién hecha, que rica, felicidades, haces unas empanadillas...", afirmó Motos, que posteriormente enseñó el DNI de Encarna a cámara para mostrar que, efectivamente, se llamaba Encarnación y que se llevaba los 500 euros ofrecidos.

Pero durante el desarrollo del programa llegaron varias Encarnas más a las puertas del programa: "No te lo vas a creer, pero me cuentan que han llegado tres Encarnas más con sus empanadillas", señaló Motos.

"Ya ha llegado una Encarna, pero sin hablar con mi socio ni nada, os vamos a dar 200 euros a cada una, gracias por venir y jugar con nosotros", concluyó Motos.