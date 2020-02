Lo mejor de los saltos del helicóptero de 'Supervivientes 2020': del pánico de Fani al ataque de histeria de Alejandro Reyes

El reality más salvaje de Mediaset ya está aquí. Los 17 concursantes de Supervivientes 2020 saltaron este jueves desde el helicóptero en su llegada a Honduras, protagonizando uno de los momentos más esperados del arranque del programa, que tuvo nervios, risas, un ataque de pánico y otro de euforia.

Los supervivientes del espacio de Mediaset se subieron al helicóptero de tres en tres para embarcarse en su nueva aventura, a excepción de José Antonio Avilés, Yiya y Antonio Pavón, que previamente fueron votados como los menos queridos por sus compañeros, por lo que tuvieron que llegar a la isla en bote.

La euforia de Alejandro Reyes y el miedo de Fani Carbajo

El primer salto más comentado fue el de Alejandro Reyes, que tuvo un ataque de histeria que provocó las risas de Jorge Javier Vázquez. El hijo de Ivonne Reyes, muy emocionado, no dejó de chillar y de mover la cabeza antes de tirarse al mar. Y a este le siguió Ferre, que también se mostró muy eufórico.

Fani Carbajo, la tercera en tirarse, brindó uno de los momentos más tensos. La concursante se pensó varias veces si debía saltar. Tanto es así que Vázquez tuvo que conectar con ella varias veces para convencerla. Finalmente, Christofer, su pareja, le mandó su apoyo desde el plató: "Ánimo cari, tu puedes", le animó.

La ex concursante de La isla de las tentaciones recibió así la motivación que necesitaba y le dedicó el salto a su prometido y a su hijo: "Eres lo más grande que tengo en la vida y estoy aquí por ti", le dijo al pequeño. De esta forma, tras varios "no puedo, no puedo, no puedo", se animó a saltar entre aplausos.

Rocío Flores y Cristian Suescun le dedican el salto a su familia

Los aventureros no dudaron en saludar a sus familiares desde el helicóptero. Así, Rocío Flores y Cristian Suescun mandaron un mensaje a algunos de los rostros más conocidos de Mediaset. "Le dedico el salto a toda mi familia, en especial a mis hermanos, a mi novio y a toda la gente que me apoya", expresó la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

Por su parte, Cristian Suescun también tuvo palabras para su madre, la polémica Maite Galdeano; y para su hermana, Sofía Suescun, que le apoyó desde el plató: "¡Dedico el salto a mi hermanita, a mi madre, a mi niña, a Navarra y a toda España!", exclamó.

De Adara Molinero a Elena Rodríguez y Hugo Sierra

Después de que Adara Molinero ganara GH VIP y concursara en El tiempo del descuento, le tocó el turno a su madre, Elena Rodríguez, y Hugo Sierra, la ex pareja de la joven, que a partir de ahora tendrán que convivir en Honduras.

La concursante aseguró que estaba muy feliz: "No puedo dejar de reír, es la primera vez en mi vida que tengo esta sensación", contó. Por su parte, Hugo Sierra también se mostró entusiasmado desde su helicóptero: "Saludo para la 'legión' [sus seguidores]. Te amo Martín, te extraño mucho mi amor", le dijo a su hijo en común con Adara. Además, el salto del uruguayo fue el mejor valorado.

Del ataque de risa de Ana María Aldón a los nervios de sus compañeros

Ana María Aldón también brindó uno de los saltos más destacados, y es que a la concursante le entró la risa nerviosa antes de tirarse al agua: "Que yo no sé nadar. Es que está muy lejos de la orilla. Prefiero cruzar el Guadalquivir. Esto está muy lejos", apuntó antes de decidirse a saltar.

El rapero Nyno Vargas y Bea Retamal, la ganadora de GH 17, volaban juntos. El cantante no se lo pensó y, después de saludar a sus familiares y amigos, se sumó a saltar. Después le siguió la concursante, que, aunque se sentía muy nerviosa, tardó poco en tirarse al agua: "¡Espérame!", le gritó al valenciano.

Por su parte, Vicky Larraz imitó su acento "de Miami" antes de saltar; Ivana Icardi le dedicó el salto a su familia (sin incluir a su suegra) y Albert Barranco a su madre. El presentador le dio una pista sobre la presencia de Gloria Camila en el plató, con quien tuvo un polémico acercamiento, pero no lo entendió. Finalmente, Jorge Pérez ('El guapo de la Guardia Civil') hizo un salto, según calificaron, "casi perfecto".