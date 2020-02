El Ayuntamiento de Madrid entregará las viviendas sociales en menos tiempo

Unas 25.000 personas continúan en las listas de espera de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) para acceder a un piso protegido. Miles de personas que hoy mismo podrían entrar en las viviendas municipales que se encuentran vacías pero bloqueadas por la burocracia.

Acorde al reglamento actual –aprobado en enero de 2019– la EMVS solo puede tener abierto un proceso de adjudicación, lo que impide entregar aquellos pisos que durante esa convocatoria van quedándose vacíos, bien porque algunos de sus adjudicatarios han renunciado a ellos o porque la empresa pública los ha recuperado judicialmente tras ser ocupados ilegalmente.

Esto es lo que ocurre ahora, después de que el pasado mes de enero salieran a oferta 163 nuevas viviendas. Durante este proceso, que culminará en aproximadamente seis meses con la firma del adjudicatario, el Ayuntamiento ha ido (e irá) recuperando viviendas que no puede entregar hasta junio, cuando prevén que finalice la última convocatoria.

Por esta razón, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves la modificación del reglamento anterior para "flexibilizar y agilizar la adjudicación en régimen de alquiler de sus inmuebles", informa la portavoz municipal, Inmaculada Sanz. Para ello, la EMVS ha modificado varios artículos del reglamento de Carmena. El más importante es que se permitirá adjudicar pisos vacíos sin necesidad de tener que esperar a que finalice la última convocatoria en curso.

"Desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo consideran que no era operativo que, durante el transcurso de los procesos de adjudicación, dispusieran de nuevas viviendas para entregar que con la anterior redacción del reglamento no podían ser objeto de inmediata oferta a la ciudadanía, con el consiguiente retraso y perjuicio, mermando así la eficacia que debe presidir la actuación de la Empresa", explican desde Cibeles. Además, los cambios aprobados en el reglamento también acortan los plazos de 15 a 10 días hábiles para que los nuevos solicitantes completen todos los requisitos de documentación en sus inscripciones.

Fuentes de la EMVS apuntan a 20minutos que "esperan tener el nuevo reglamento antes de verano". Ahora se abre un periodo de información pública de un mes para que los madrileños puedan presentar sus alegaciones. Después, el reglamento volverá a la Junta de Gobierno antes de su paso a la Comisión de Desarrollo Urbano y su aprobación definitiva en el pleno municipal. El nuevo reglamento ya fue aprobado por el Consejo de Administración de la EMVS, que consiguió el consenso y el apoyo de todos los grupos políticos.

Los requisitos para optar a uno de estos pisos protegidos se mantienen. La EMVS exige tener unos ingresos inferiores o iguales a 3,5 veces el Iprem (6.454 euros en doce pagas), no ser titular del pleno dominio o de un derecho de uso o disfrute sobre otra vivienda, residir y/o trabajar en el municipio de Madrid y no ser arrendatario de una vivienda de propiedad o de gestión pública. "El sistema mediante el que se adjudican las viviendas consiste en organizar el número de solicitantes en grupos de demanda en función de sus circunstancias personales, familiares, sociales o económicas", explican. Los adjudicatarios abonan el 20% o 30% de sus ingresos en función de si están por encima de una vez Iprem o no. Es decir, que como máximo pagarán un 30% de sus ingresos. Si el alquiler del piso es, por ejemplo de 600 euros, abonaría como máximo 180 euros.

Otros 4.000 pisos proyectados

Durante esta legislatura, el Ayuntamiento de Madrid entregará unas 4.000 nuevas viviendas. De ellas 3.200 se encuentran "en fase de construccion" y las otras 800 ya están proyectadas. "Tenemos suelo para construirlas", explica a este diario la EMVS que no descarta ampliar el número.