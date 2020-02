El hijo de Fran Álvarez se despide de su padre con una emotiva carta: "Me da mucha pena que dejaras de luchar"

Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban, fue encontrado muerto en su casa el pasado 9 de febrero. El camarero falleció a los 43 años y dejó un gran vacío y una profunda tristeza en su novia Nuria, en su exmujer y en su familia, sobre todo en su hijo.

El joven de 22 años, que siempre se mantuvo alejado de los medios, está profundamente desolado tras la muerte de su padre y quiso despedirse de él con una carta en las redes sociales que ha recogido este jueves el programa Ya es mediodía.

"Me da mucha pena que dejaras de luchar, sobre todo, porque tenías a mucha gente preocupada por ti. Gente que quería ayudarte", se lamentó. "Solo espero que, desde donde estés, me des fuerza para seguir y que puedas ver todas las cosas chulas que me están pasando, porque todo esto te lo dedico a ti, papá. Y espero que estés orgulloso de mí. Descansa en paz".

Por su parte, Belén Esteban, que estuvo casada con Fran Álvarez de 2008 a 2014, también le dedicó unas palabras en Sálvame el pasado miércoles tras estar un tiempo alejada de los focos por su fallecimiento: "Quiero mandar un abrazo muy fuerte a sus padres, a sus hermanas y a su hijo, pero especialmente se lo quiero mandar a su madre, Maruja".

La de Paracuellos también desveló que se negó a dar ninguna exclusiva: "Lo único que quiero decir es que, por respeto tanto a él como a su familia, ni se me ha pasado por la cabeza decir absolutamente nada".