Espadas apunta a la mejora de medios informáticos y de coordinación y el aumento de personal tras Magrudis

Espadas se ha pronunciado de este modo en el Pleno de este jueves al ser cuestionado por la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, sobre qué ha hecho el gobierno municipal para mejorar los protocolos de inspección en el sector alimentario desde que estalló el caso Magrudis y si puede garantizar el Consistorio que no se va a producir una situación similar, teniendo en cuenta que este caso provocó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos, así como abortos en el caso de varias mujeres embarazadas también afectadas.

En este marco, el alcalde ha subrayado que la responsabilidad es "clara" de la empresa, "que no cumplió sus obligaciones, que infringió sus declaraciones responsables y engañó a las Administraciones". A partir de ahí, ha indicado que el Ayuntamiento ha actuado para mejorar sus sistemas y protocolos para mejorar y que, "como mínimo, si alguien quiere volver a hacer algo de esas características, se encuentre con un muro mas grueso o todavía más alto".

Así, detalla que se han incorporado tres veterinarios municipales más a plazas vacantes y que se ha actuado ante los procedimientos informáticos. "Esa cadena de incumplimientos de la empresa se beneficio que la coordinación entre Administraciones o entre departamentos del propio Ayuntamiento no detectara los incumplimientos", señala.

Por eso, afirma que "se ha avanzado significativamente en los últimos meses para dotar a la Inspección de nuevos equipos y mejorar la conexión entre ellos y con la Junta. También, se han revisado protocolos de actuación de inspección y participado en un plan extraordinario de control de la listeria.

De su lado, Serrano señala que una inspectora municipal ha sido citada a declarar, así que "no se pueden echar balones fuera sobre la responsabilidad municipal. Además, indica que si no se cubren las plazas "no se podrán garantizar" los servicios públicos y afirma que el Ayuntamiento es "responsable subsidiario en este procedimiento".

Ante ello, Espadas le ha pedido respeto a la vía judicial y dice que "un funcionario va a declarar y a colabora con la justicia, dice lo que tenga que decir sobre el trabajo desarrollado", apostando por esperar a que sea el juez el que "decida lo que tenga que decidir". "Lo único que está muy claro es que hay dos personas de la empresa en prisión", concluye.