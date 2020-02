Joe Crepúsculo i Mujeres estaran en el IV Festival de l'Horta Turia, que augmenta oferta cultural i gastronòmica

El certamen, que impulsa Cerveses Turia, reunirà nou bandes del panorama alternatiu nacional i amplia la seua oferta de "gastronomia local i cultura agrària en un entorn idíl·lic de l'horta valenciana", han anunciat aquest dijous els responsables de l'esdeveniment.

Joe Crepúsculo, Mujeres, Sen Senra, Axolotes Mexicanos, Califato, Bifannah, Tronco, Capricornio Uno i Lisasinson conformen el 'menú' sonor de nou hores de música ininterrompuda, que s'acompanyaran de xarrades sobre consum responsable, tallers d'artesania i un selecte mercat d'il·lustració amb la gestora cultural com a comissària i comissària artística Cristina Chumillas.

En aquesta edició el cartell musical augmenta de cinc a nou bandes de l'escena alternativa nacional, amb especial atenció als grups emergents i amb la intenció de cobrir una gran varietat de gèneres contemporanis. Així, per l'escenari passaran des del technopop de Joe Crepúsculo i el garage rock festiu de Mujeres, fins a les aromes tropicals de Bifannah; des de les propostes pop directes i divertides d'Axolotes Mexicanos, Tronco i Lisasinson, fins a la més subtil i lluminosa de Capricorn Uno.

La trobada comptarà també amb alguns dels projectes musicals "més personals i sorprenents" del moment, com l'encreuament de música urbana i R'n'B que proposa Sen Senra o les noves aproximacions electròniques al folklore andalús que representen Califato.

Amb l'objectiu de donar a conéixer cada vegada millor els valors i la riquesa gastronòmica de l'horta, aquesta edició incorporarà novetats. En el mercat d'agricultors, els productors no només vendran de forma directa els productes de la seua collita, sinó que també oferiran al públic propostes llistes per a menjar, elaborades amb les seues pròpies fruites i hortalisses.

FILOSOFIA QUILÒMETRE 0

D'aquesta manera, es pretén fomentar la filosofia de consum quilòmetre 0 entre les joves generacions. Així mateix, enguany es donarà el 20% de l'import de cada entrada a dos projectes valencians de recuperació de l'horta: Cèrcol Coop -una nova marca d'arròs valencià, de producció sostenible i amb valors socials- i Tasta'l d'ací -una plataforma web que posa en valor la memòria gastronòmica valenciana mitjançant la divulgació de receptes antigues i informació sobre productes autòctons poc coneguts pel públic-.

El festival se celebrarà en la mateixa localització que l'any passat, la Masia de Sant Antoni de Benifaió; un ampli espai de 42.000 m2, envoltat de camps de tarongers i caquis i situat a només vint minuts de València. Atents a la necessitat de preservar l'entorn i al compromís global amb la reducció de l'ús del plàstic, a partir d'aquesta edició s'utilitzaran també gots, biodegradables, produïts amb materials 100% vegetals, com ja es venia fent amb els plats i coberts en anteriors edicions. A més, el recinte comptarà un any més amb punts de reciclatge per a paper /cartó; plàstic i restes orgàniques.

Per a fomentar l'ús del transport públic, enguany es dissenyarà un nou recorregut entre l'estació de trens de Benifaió i els voltants del festival que facilitarà l'accés a peu dels assistents. Addicionalment, s'habilitarà un servici de tren extra per a tornar a València després del tancament del festival. Aquest tren eixirà de Benifaió amb direcció a València.

El mercat d'agricultors donarà un salt qualitatiu en aquesta edició en transformar-se en un àrea gastronòmica on els propis productors oferiran receptes elaborades per ells mateixos amb ingredients de la seua collita, tots ells amb traçabilitat garantida.

Paral·lelament, l'oferta del festival es completa amb un ampli programa d'activitats. Hi haurà un mercat d'art i disseny local amb Cristina Chumillas com a comissària. Com en anteriors edicions, també es desenvoluparan tallers d'artesania. Un d'ells estarà centrat en la ceràmica -un èxit any rere any, amb totes les places cobertes en qüestió d'hores- i estarà conduït per Cuit. També es durà a terme un tast d'olis a càrrec de Sentit, una iniciativa local que pretén donar a conéixer la cultura al voltant de l'"or líquid".

Un dels plats forts d'enguany serà sens dubte les 'Converses de l'horta', una sèrie de trobades divulgatives entorn de la gastronomia i el medi ambient. Mikel López Iturriaga, director del portal gastronòmic El Comidista, parlarà de 'Cuinar en verd' en una conversa dirigida per un periodista especialitzat en gastronomia.

Desmuntaran els mites per a perdre la por a les verdures i ens aportaran ferramentes per a traure'ls el màxim profit en la cuina. Per la seua banda, la popular bloguera Marta Martínez (Mi dieta vegana) impartirà la xarrada Local i vegetal, alimentació per al dia a dia, en la qual compartirà amb el públic com aquest tipus d'alimentació pot ser un motor per a l'agricultura autòctona i ens explicarà el seu mètode per a alimentar-se de forma saludable, sostenible i econòmica, utilitzant únicament opcions vegetals.

L'última de les converses amb el públic portarà per títol Zero Waste: Deu passos per a salvar el planeta i serà a càrrec de Mariana Matija, referent en la difusió de consells pràctics de sostenibilitat a través de les xarxes socials.