Los coches que están marcando tendencia este 2020

La moda no es solo cosa de ropa y pasarelas. Las tendencias llegan también al mundo del motor y hay estilos que van a verse por las carreteras más que otros. Ya sabíamos que el coche que iba a destacar este año es un SUV eléctrico o híbrido, pero hay muchos otros segmentos en los que destacar.

Si necesitas estrenar un coche nuevo este año, echa un vistazo a lo que más se lleva este 2020. Compara tamaños, precios y prestaciones y adapta la moda automovilística a tus necesidades.

Compactos y utilitarios

Estos dos segmentos son los más cómodos para ir por ciudad pero también para salir a carretera. La versatilidad es lo que más les caracteriza. Dentro de los utilitarios, el Dacia Sandero es, de momento, el más vendido (cuesta 7.340 euros). Le siguen en Peugeot 208 (13.200 euros) y el Opel Corsa (12.790). Los tres modelos están disponibles con etiqueta C y los dos últimos en versión completamente eléctrica.

En lo que a compactos se refiere, el Seat León sigue dominando las ventas y no pierde su trayectoria del año pasado (tiene un precio de 19.270 euros). El segundo puesto es para el Toyota Corolla (25.450 euros y con etiqueta ECO) y el Peugeot 308 (16.530 euros y solo con etiqueta C).

Urbanos pequeños

Estos pequeños coches son el complemento perfecto para recorrer la ciudad. Espacio justo, consumo reducido y fáciles de aparcar. El más vendido es el italiano Fiat 500, por 14.000 euros y con etiquetas ECO y C. Le sigue el Hyundai i10, por 12.315 euros y de etiqueta C; y el Kia Picanto, por 11.750 euros y con etiqueta C.

SUV grandes, medianos y pequeños

El modelo favorito de este 2020. Pese a que su consumo no es muy ajustado, los SUV arrasan por donde pasan desde el año pasado. Dentro de la gama más pequeña, destacan el Seat Arona, el Hyundai Kona y el Volkswagen T-Cross. Respectivamente cuestan 17.300, 20.240 y 18.990 euros y el Kona está disponible en versión eléctrica.

En el segmento mediano destaca el Nissan Qashqai que no pierde la trayectoria del año pasado. Cuesta 21.550 euros y está disponible solo con etiqueta C. El segundo puesto es para el Seat Ateca, por 21.650 euros y también con etiqueta C, y el tercero es para el Peugeot 3008, por 25.700 euros y disponible en versión eléctrica.

Por último, el Toyota RAV4 Hybrid es el SUV de gran tamaño que más se ha vendido, con un precio de 33.950 euros, también disponible en versión eléctrica. Le siguen el Mercedes Benz GLC con etiqueta ECO y C por 50.700 euros y el Peugeot 5008, con distintivo C, por 27.500 euros.

Berlinas y familiares

Dentro de todos los segmentos de coche grande que hay y de aquellos que están más indicados para familias grandes, unos de los más vendidos son el Volvo V60 (42.283 euros, como familiar grande) y el Citröen Berlingo (21.000 euros, como monovolumen mediano).

La berlina grande más vendida es la BMW Serie 3, por 38.600 euros, y la Skoda Octavia, por 20.840 euros. Como monovolumen grande, el Mercedes Benz ClaseV, que cuesta 50.202 euros, ha sido el más demandado.