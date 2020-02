PP de Álava acusa a Mendia de criticar a los nacionalistas cuando el PSE es "cómplice" de la división en la DO Rioja

En un comunicado, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha criticado las declaraciones de la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, este jueves en Laguardia donde ha exigido que Álava tenga presencia en el Consejo Regulador y ha avanzado que el PSE-EE se lo solicitará al Ministerio de Agricultura.

Para Oyarzabal, Mendia "habla de lo que no sabe y está permanentemente incurriendo en contradicciones". "Que no venga en precampaña a Rioja Alavesa a hablar del vino cuando no se ha ocupado de los problemas de los viticultores alaveses en todos estos años", ha señalado.

El presidente de los 'populares' alaveses cree que la actitud de los socialistas es "una tomadura de pelo y una falta de respeto al sector del vino alavés".

Según ha explicado, en el pleno de las Juntas Generales de Álava del pasado 27 de noviembre de 2019, el PP presentó en la Cámara foral una moción en la que se instaba al Gobierno Vasco a delegar la representación ante el Consejo Regulador de la DOC Rioja en la Diputación Foral de Álava, cuando se trataran asuntos de competencia vitícola y enológica. "El PSOE votó en contra", ha indicado.

Oyarzabal ha señalado que Mendia critica a los nacionalistas "cuando el PSOE es cómplice de las decisiones en el Gobierno Vasco y en la Diputación Foral de Álava que han dado pasos hacia la división de la Denominación de Origen" Calificada Rioja. "Da la impresión de que son una mera comparsa en los consejos de gobierno", ha concluido.