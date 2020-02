El Botànic rebutja investigar el "caos" en la gestió de centres de menors com demanava el PP recolzat per Vox i Cs

El PP volia depurar responsabilitats i un pla establit per experts davant la successió de "baralles, baralles, maltractaments i abusos", ha denunciat 'popular' la diputada Elena Bastidas, "problemes que venen de la passada legislatura" mentre ara hi ha "quasi 20 sentències en contra sobre el centre de Sogorb (Castelló)", del que els menors van ser traslladats en 2017.

Davant aquesta situació, el PP exigeix autocrítica a la vicepresidenta i responsable de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i que, en cas contrari, el 'president', Ximo Puig (PSPV), nom a una altra consellera "una miqueta més competent davant la manifesta incapacitat" de la també coportaveu de Compromís. "Sou els de les samarretes a punt per a unes coses mentre us tapeu amb la manta per a unes altres", ha atacat la 'popular', insistint que és un tema "incòmode" per al Botànic.

En nom de Compromís, Carlos Esteve ha subratllat que la seua companya va donar explicacions durant dos hores i mitja en una comissió fa dos setmanes. Oltra va defendre que apliquen els mateixos protocols en tots els centres i garanteixen en tot moment l'assistència i drets dels menors, a més de destacar el reforç de la supervisió.

COMPROMÍS, AL PP: "NO US IMPORTEN ELS XIQUETS"

"No us importa la veritat, la porteu de casa", ha recalcat el representant de la coalició al PP, criticant que "s'atreveixen a parlar de degradació i converteixen Les Corts en un circ victimizando a adolescents". I ha resolt: "No us importen gens els xiquets".

També del Botànic, la socialista Rosa Peris ha enlletgit al PP que porte "dos anys enfangant la política" amb aquest tema i li ha exigit altura de mires i pensar en els milers de xiquets en centres de menors. "No som infalibles, però sí conscients de les manques; la realitat és més esperançadora", ha asseverat.

En la mateixa línia, Pilar Lima (Podem) ha lamentat la "mania" del PP, ha comparat la seua postura amb la sèrie 'Peaky blinders' i ha exigit que la infància "deixe de ser un tema tabú". La 'popular' li ha replicat amb l'exemple de la "'feministra'" Irene Montero, ministra d'Igualtat i també de Podem, en passar "de ser combativa a demanar prudència".

De Cs, Cristina Gavarda ha defès la comissió perquè "no hi ha un altre camí després de casos repugnants que omplin de vergonya", abans de recordar "els valors d'Oltra que ens van captivar a tots quan es posava samarretes". "Ens van a cridar fatxes com Pablo Iglesias per defendre als menors"?, s'ha preguntat nomenant al vicepresident del Govern i líder de Podem. "OK Diario no és la Fiscalia", li ha replicat el diputat de Compromís.

I la síndica de Vox, Ana Vega, ha afirmat que se li posen "els pèls de punta" amb que el parlament valencià no investigue la política de menors. "On està eixa activista ara? La feminista Oltra ara és casta", ha sentenciat.

ESBRONCADA A COMPTE DELS CENTRES DE MENORS

En la sessió de control prèvia, la portaveu de Vox ha preguntat a Puig, sobre els seus plans davant el "fracàs" de les seues polítiques socials i ha demanat la destitució d'Oltra pel cas de l'educador d'un centre de menors -el seu exmarit- condemnat a cinc anys de presó per abusos sexuals a una menor: "Si li queda un mínim de dignitat, pose de potetetes al carrer a la seua vicepresidenta, ja que ella no tindrà decència".

Per a Vox, es tracta d'un tema "tan aberrant com un presumpte encobriment d'abusos" i les explicacions donades "són el silenci atronador i culpable d'aquells que miren per a un altre costat en el que la protecció del menor es refereix".

En la seua rèplica, Puig ha apuntat que Oltra no ha assistit aquest dijous a la sessió perquè "està defenent a la Comunitat i a les dones en l'Observatori per a la Violència de Gènere" a Madrid i ha agregat a Vox: "Tant de bo alguna vegada rectifiquen en açò". Respecte a les polítiques socials, creu que Vega "té un sentit de la realitat una mica distorsionat" i ha exposat algunes de les mesures implementades fins a hui pel Botànic.

El cas de l'educador condemnat ha provocat el moment més tibant de la sessió, quan en el torn de repreguntes del PP la diputada Mª José Catalá ha al·ludit al tema i ha preguntat als membres del Consell "per què es posen del costat dels maltractadors" i no dels menors vulnerables. Segons el PP, ha realitzat aquesta pregunta amb les mateixes paraules que Oltra va dir quan es va debatre en 2017 el tancament del centre de Sogorb.

Sobre este tema, el conseller Vicent Soler ha replicat que poques vegades ha vist "tanta misèria moral" per part d'una dreta "per civilitzar" i que "no té línia roja". En aquest punt s'ha produït un airejat intercanvi de paraules entre diputats del PP i del Botànic davant el qual el president de les Corts, Enric Morera, ha intervingut per a demanar calma.