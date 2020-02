Mestre (UV) reclama "amb urgència" al Consell la firma del conveni de les universitats i el nou finançament

La màxima responsable de la institució acadèmica ha fet aquesta crida durant la sessió del Claustre, informa la universitat en un comunicat.

Mavi Mestre ha recordat el preacord de 24 d'abril de 2019 entre la Generalitat, les universitats públiques valencianes i les organitzacions sindicals sobre el conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes.

Aquest acord contemplava un augment retributiu des de gener de 2019 per a tot el personal contractat, particularment per al professorat associat, homogeneïtzant les condicions salarials entre les universitats, a més de regular una figura de professorat substitut i altres millores.

No obstant açò, des d'aleshores s'han produït una sèrie de "traves" a la firma definitiva del conveni col·lectiu, que han impedit l'aplicació efectiva de les seues millores. La Generalitat va manifestar al novembre que no firmaria el conveni, malgrat que es mantenia la dotació pressupostària prevista per a 2019 i 2020.

Davant aquesta situació, ha explicat Mavi Mestre, els rectors i rectores han reclamat en el Govern valencià l'autorització preceptiva per a la firma del conveni per part de les universitats, "que fins ara no s'ha obtingut".

INFORMES JURÍDICS

Les universitats han demanat informes jurídics que indiquen que no és possible legalment procedir a l'aplicació de les millores retributives previstes sense aquesta autorització explícita per part de la Generalitat.

Mestre també ha manifestat que els sindicats han sol·licitat dos vegades a la Conselleria d'Universitats la convocatòria d'una reunió, a la qual les universitats també volen assistir, per a desbloquejar la firma del conveni. De moment no s'ha convocat.

"Volem expressar el nostre compromís per a fer efectives les millores salarials del conveni col·lectiu, però necessitem fer-ho en un marc de seguretat jurídica", ha asseverat la rectora.

RECUPERAR NIVELLS DE FA DEU ANYS

Mavi Mestre ha vinculat aquesta situació amb l'"infrafinançament" que pateix la Generalitat, però ha exigit un nou pla de finançament autonòmic, i "un pressupost que recupere, almenys, els nivells de fa deu anys, atés que en 2009 tant el pressupost total com les transferències corrents van ser superiors als actuals, fins i tot en euros nominals".

En paraules de Mavi Mestre, la situació economicofinancera de la Universitat de València "és molt complexa i, igual que la Comunitat Valenciana, evidencia un infrafinançament que cada vegada fa més difícil tancar un pressupost que ha d'estar clarament orientat a les persones, al fet que ningú es quede darrere, al fet que totes i tots milloren les seues condicions laborals, des de l'estabilitat en l'ocupació i la millora de retribucions del personal universitari".

La rectora ha informat de les seues converses amb el ministre Pedro Duc i l'assistència a la presa de possessió del nou ministre d'Universitats, Manuel Castells. "Coincidisc amb ells en la necessitat de coordinació, ja reclamada des de la CRUE, d'aquestes competències, i també amb altres ministeris que ens afecten, com a Cultura i Esports, i Educació i Formació Professional".

"El més urgent, com els vaig traslladar, és la supressió de la taxa de reposició i poder orientar-nos en un context clar i definit de política universitària en matèria de taxes, beques i estabilitat de convocatòries d'investigació, així com de plans d'estudis", ha conclòs.