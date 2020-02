La Policia Local alerta de la situació d'"emergència social" de la ciutat per la violència de gènere

Cano ha manifestat que les dades són "aclaparadores" i ha ressaltat que aquest tipus de violència "no afecta una part de la ciutat sinó tots els districtes, totes les capes socials i totes les persones independentment dels seus estudis, dels seus recursos i de la seua estructura social".

"És un problema que afecta tota la societat. No és un problema que se solucione policialment sinó socialment", ha assenyalat l'edil, que s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a parlar de l'última memòria del grup d'Atenció al Maltractament de la Policia Local.

Cano ha comentat que encara que "els casos de violència de gènere a València no són una excepció pel que fa a la resta de l'Estat, les dades desgraciadament són espectaculars". Així, ha apuntat que entre 2015 i 2019 les ordres de protecció a dones dictades per un jutge han crescut en la capital valenciana un 25 per cent, en passar de les 436 registrades en 2015 a les 635 de 2019.

El responsable municipal ha precisat que a les dones que "requereixen alguna ajuda o protecció a València ciutat per part de la Policia Local" se sumen "d'altres per part de la Policia Nacional", per la qual cosa ha subratllat que "estem parlant de quasi 1.300 dones solament en aquest terme municipal" i ha considerat que aquesta és "una xifra democràticament inassumible" amb la qual "es menyscaben les llibertats, la igualtat i la democràcia".

El titular de Protecció Ciutadana ha exposat que al gener de 2020 la Policia Local de València va efectuar 38 detencions relacionades amb violència de gènere -31 detencions per casos i 7 per infringir ordes d'allunyament- que suposen "més d'una detenció al dia" i ha agregat que aquest mes de febrer, fins al dia 15, ha realitzat 14 detencions que comporten també "pràcticament un home detingut al dia per violència de gènere".

Així mateix, Aarón Cano ha subratllat que hi ha hagut un increment "significatiu" de casos de violència de gènere "que afecten menors d'edat" i ha alertat del repunt en menors de 16 anys, així com entre dones de 16 a 20 anys -un 5 per cent en el grup d'edat comprès entre els 16 i els 30 anys-. "L'àmbit d'edat entre 41 i 50 anys es manté però en edats més joves incrementen els casos de violència de gènere", ha declarat.

El regidor ha asseverat que la situació laboral de les dones "també afecta la seua vulnerabilitat" com a víctimes de violència de gènere. En aquest sentit, ha exposat que el 46 per cent de les dones que la pateixen no treballa, "per la qual cosa són depenents econòmicament del seu agressor i tenen menys capacitat d'eixir del domicili comú".

El responsable de Protecció Ciutadana ha ressaltat que és "també important" el nombre de dones amb fills , una circumstància que en aquests casos "redueix les denúncies" que es puguen presentar. Pel que fa a les denúncies, ha manifestat que "el 99,9 per cent" de les presentades "són certes".

Per açò, ha afirmat que s'ha de "desmuntar el mite de denúncies falses que s'inventa la ultradreta" i ha instat a frenar d'"immediat" als qui "neguen la violència de gènere i als quals amb una mentalitat de Plaça d'Orient de fons, en blanc i negre, diuen que és una cosa que passa en la llar, en el privat". El responsable de Protecció Ciutadana ha agregat que el 43 per cent d'agressions de gènere es produeixen en la llar i que el segon lloc amb major incidència és la via pública.

"La violència de gènere demostra que el privat és públic i el públic és privat", ha manifestat, alhora que ha dit que els casos en "domicilis privats" no resten "la importància del fet". "La violència de gènere és un problema greu, proper i quotidià", ha insistit l'edil, a més de reclamar al costat de les actuacions policials, conscienciació i mesures socials.

Aarón Cano ha assenyalat, d'altra banda, que les denúncies per agressions sexuals han augmentat quasi un cent per cent, en passar de 14 casos en 2018 a 26 en 2019 i ha qualificat d'"escruixidors" aquestes dades. L'edil ha considerat una "autèntica barbaritat" que s'associen aquests casos i la violència de gènere amb ser estranger.

"Les agressions per violència de gènere es realitzen a l'entorn de la parella o l'exparella. Per tant, no tenen res a veure amb la nacionalitat i sí amb la relació i la posició d'homes cap a dones independentment de la nacionalitat", ha asseverat, després del que ha rebutjat posicions "racistes" i d'odi cap als pobres.

ERADICAR LA PROSTITUCIÓ

Així mateix, durant la seua compareixença, l'edil ha parlat de la prostitució i ha afirmat que "l'explotació sexual és l'espai on potser més casos de violència de gènere succeeixen". El regidor ha valorat el treball de la Policia Local per a eradicar la prostitució i ha apuntat que s'està "en posició d'afirmar que aquesta legislatura s'acabarà amb els focus de prostitució en Velluters".

"Ho veig amb cert optimisme", ha dit Cano, que ha subratllat en aquest punt la lluita per a "eradicar la prostitució en pisos". "Acabarem amb un focus important a València i, sobretot, en Velluters", ha manifestat.