Compromís atribueix a "ignorància o paranoia" la negativa de Mazón d'acudir a la reunió pel Corredor a Tarragona

La coalició ha apuntat que no entén "l'absència" de la Diputació "en un espai institucional" que existeix per a "concretar i defendre" uns interessos "ciutadans i comercials" de regions que "comparteixen frontera i una molt nodrida relació comercial".

En un comunicat, el diputat provincial, Gerard Fullana, ha opinat que "confondre una reunió del Corredor Mediterrani amb una festa dels Països Catalans només pot respondre la ignorància o la paranoia".

Per a Fullana, "n és entendible que sent Alacant la província més perjudicada en la construcció d'aquesta infraestructura no assistim a una trobada que busca precisament accelerar la seua engegada".

A més, ha dit que li resulta "sorprenent" que es done "l'esquena a una realitat com és la de poder formar part d'una de les euroregions que més població i nivell de comerç manté, perquè a eixa reunió no assiteix un govern -el de la Regió de Múrcia-, que va aprovant mesures de censura al professorat".