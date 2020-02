El Botànic rebutja crear una comissió d'investigació sobre ajudes públiques a empreses vinculades al germà de Puig

20M EP

El ple de Les Corts ha rebutjat, amb els vots dels tres partits del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) la proposta del PP, recolzada per Vox i Ciutadans (Cs) de crear una comissió d'investigació sobre "l'existència d'una possible trama per a aconseguir fons públics per part de Comunicacions dels Ports i Mas Mut Produccions", participades per Francis Puig, germà del president de la Generalitat.