La mujer que pasaba la aspiradora en la calle en un vídeo viral: "Ni drogadicta ni loca, solo pensaba en los demás"

Esta última semana se ha hecho viral la imagen de una mujer pasando la aspiradora por calle. Brandon Tatro fue el hombre que grabó esta escena y la subió a su Facebook para compartir su sorpresa. Pero, a pesar de los comentarios diciendo que la señora podría estar loca, drogada o que era una simple broma, lo cierto es que todo tiene una explicación.

La protagonista es Cathy Rodríguez, una mujer de la ciudad de Yakima, en Washington (Estados Unidos). Fue encontrada gracias al revuelo del vídeo en las redes y, según recogió Fox News, estaba aspirando trozos de cristal de la acera.

Tal y como explicó la mujer, un conductor borracho estrelló su coche contra su monovolumen aparcado, por lo que quería eliminar los restos de cristal que podían ser peligrosos para las personas que pasaran por allí.

Al parecer, el dueño del otro vehículo no tenía seguro, por lo que no pueden reparar su coche y su familia se ha quedado sin transporte. "No soy una drogadicta y no estoy loca, estaba pensando en los demás", declaró a KIMA TV y también criticó que se la juzgara sin saber la historia que había detrás de la escena.

Ante la viralidad del vídeo, Cathy Rodríguez ha abierto una página en GoFundMe para intentar recaudar dinero para reparar su monovolumen. Y el primero que ha donado ha sido Brandon Tatro, el hombre que grabó y colgó el vídeo que se ha vuelto viral.

La recaudación está siendo todo un éxito, pues ya tienen más de 10.000 dólares a pesar de que el objetivo estaba en 4.000.