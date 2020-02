Tres estudios de una ginecóloga del Hospital de Estella, publicados en revistas especializadas internacionales

En concreto, la revista 'Acta Scientific Women's Health' ha publicado el estudio 'Adenoid Cystic Carcinoma (ACC) of the Breast: Unusual Breast Pathology in Young Women'. En el trabajo de investigación la doctora Díaz concluye que, de acuerdo con la literatura publicada, "el tratamiento quirúrgico del carcinoma adenoide quístico de mama (una rara neoplasia maligna) es el procedimiento principal para abordarlo, y que la radioterapia y la quimioterapia tienen poca efectividad". "El carcinoma adenoide quístico, con un diagnóstico correcto y un manejo adecuado, tiene un pronóstico favorable, incluso en mujeres jóvenes", destaca la ginecóloga.

La especialista ha publicado otros dos trabajos de investigación en la revista Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia. En uno de ellos analiza el efecto de la vitamina D en la aparición y desarrollo de los miomas uterinos. En concreto, "se estudia la influencia de la terapia con vitamina D en el volumen uterino y en la angiogénesis (formación de vasos sanguíneos) de los miomas determinados por ecografía (ECO3DPW) y niveles séricos de VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular)".

Se trata de un trabajo predictivo basado en la observación cuyo objetivo es determinar si la corrección de los niveles de vitamina D en pacientes con miomas durante 6 meses, permite evitar el crecimiento de los miomas y disminuir la vascularización de los mismos, todo ello valorado por la Ecografía 3DPW y nivel sérico de VEGF, ha explicado el Gobierno foral en un comunicado.

La misma publicación ha recogido otro trabajo de la doctora Díaz Ortega titulado 'No todo es lo que parece: Miastenia gravis, una rara manifestación paraneoplásica del cáncer de ovario: caso clínico'. En el estudio, la autora presenta un caso de Miastenia Gravis como manifestación paraneoplásica de un cáncer de ovario avanzado. Se entiende por manifestación pareneoplásica el conjunto de síntomas producidos por un cáncer no explicados por el tumor o por la metástasis.

"Los síndromes neurológicos paranéoplasicos son una rara complicación no metastásica del cáncer, de etiología autoinmune, que pueden involucrar a cualquier parte del sistema nervioso central o periférico y que puede aparecer meses, o incluso años antes de la detección del tumor primario. Su presencia debe alertar sobre la posible existencia de un tumor maligno subyacente", señala la doctora.

Al respecto de estas publicaciones, el doctor Manuel García Manero, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital García Orcoyen, ha destacado que "son el resultado del excelente trabajo investigador del equipo de profesionales que conforma el servicio, al que pertenecen también las doctoras Maite Osinaga, Vanesa Segura, Blanca Bezares y Anabel Ochoa, con el objetivo de mejorar de la calidad de la atención a las pacientes".