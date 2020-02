González Laya apuesta por el diálogo e insiste en que España quiere una "salida negociada" para Venezuela

España defiende el diálogo entre el chavismo y la oposición en Venezuela, y opta por la vía de una "salida negociada" para el conflicto en el país. Así lo anunció la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en su comparecencia en la Comisión sobre su Ministerio en el Congreso. "Debemos estar implicados con Iberoamérica. para apuntalar el estado de derecho y la democracia", expresó la titular. De esta forma, el Ejecutivo respalda una opción ya defendida por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

González Laya se refirió a esto en plena polémica por el encuentro entre José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. La ministra declinó comentar el asunto antes de entrar en la Comisión. "Primero quiero debatirlo con el resto de grupos", aseveró. Ya dentro, Laya reconoció que España "no es un país perfecto" pero que "no pedirá a los demás" lo que no haga.

Además, ya en materia de la UE, Laya defendió un presupuesto coherente -en plena negociación estos días en el Consejo Europeo- bajo la amenaza del recorte de fondos para la PAC. Precisamente en este capítulo, se refirió a la situación de Gibraltar tras el brexit, y este viernes mantendrá una reunión con los alcaldes del Campo de Gibraltar para abordar los retos que quedan por delante. "España seguirá en el grupo de cabeza de la UE", sentenció.

España marcará una política exterior "en cinco ejes", tal como explicó González Laya. Defensa de la democracia, los Derechos Humanos y el feminismo, integración regional y multilateralismo, una economía global equitativa, la lucha contra el cambio climático y un servicio exterior capaz, son los puntos desglosados por la ministra, que pidió al resto de grupos una política exterior "de Estado" porque "esta no es labor de un partido o de una coalición, sino de todos". Entre las opciones de observar o actuar, Laya apuesta por "actuar".