Ribó valora que Valenciaport reduïsca afeccions en la seua ampliació però estudiarà si seguix demanant la DIA

No obstant açò, el primer edil ha indicat que ha d'estudiar si seguirà demanant una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a escometre aquesta actuació com ha estat reclamant.

Ribó ha realitzat aquestes declaracions als mitjans després de conéixer l'anunci que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha fet sobre este tema durant la seua compareixença en Les Corts. En concret, l'Autoritat Portuària de València (APV) renuncia a estirar en 500 metres el dic d'abric de l'ampliació nord, així com al dragatge del canal d'accés a la nova terminal fins als 22,5 metres. Amb els 18 actuals és suficient, han precisat des de l'entitat.

El responsable municipal ha manifestat la seua "satisfacció" i ha assenyalat que està "molt content" per aquest anunci que, segons ha dit, li ha comunicat personalment el president de l'APV, Aurelio Martínez.

Joan Ribó ha afirmat que el dragatge del canal d'accés i el dic sec són els "dos elements que més podien afectar les platges del sud" de València "negativament" i ha insistit que renunciar a ells representa "un pas molt important" per a evitar eixa circumstància.

"Per tant, és una bona notícia. Jo hui em sent molt content d'haver hagut de mantindre una posició contra vent i marea i que votar que no a determinades coses en defensa de la sostenibilitat. M'alegre moltíssim que l'hàgem entès tots. És un dia important", ha exposat.

Després d'açò, preguntat per si aquesta posició significa que no demanarà com ha estat fent fins ara l'elaboració d'una nova DIA per a escometre l'ampliació nord del port de València, l'alcalde ha ressaltat que les renúncies s'han conegut aquest dijous i que "demanar una DIA o no demanar-la" és un assumpte que vol "estudiar".

"Aquestes coses s'han d'estudiar. És evident que al que es renuncia és un pas important quant a disminuir els efectes d'exigir una DIA però no puc afirmar açò encara fins que no faça un estudi seriós del tema", ha exposat Joan Ribó.

El primer edil ha assegurat que recolza "perfectament" els canvis anunciats pel president de la Generalitat i els ha qualificat de nou com a "pas important" però ha insistit que s'han d'estudiar. "Anem a veure-ho, anem a estudiar-ho", ha apuntat.

A continuació, Ribó s'ha referit a les connexió de transport del port de València i ha estimat "fonamental", "ara que s'han eliminat molts dels problemes mediambientals", parlar "del problema de sostenibilitat" i en aquest marc, "del tema del transport i de la necessitat d'un transport ferroviari".

En aquesta línia, Joan Ribó ha defès que el port de la capital valenciana siga com el d'Hamburg (Alemanya), un recinte en el qual "més de la mitat de tots els seus contenddores van amb tren". "Perfectament ho pot ser i ho ha de ser", ha subratllat, per la qual cosa ha instat a "donar un altre pas" i apostar "per les connexions ferroviàries del port".

"EL TREN ÉS UNA PEÇA CLAU"

"Hem de fer-ho entre tots. Tots els valencians sabem que el tren és una peça clau en els elements de connexió del port. És una peça fonamental per a articular també el node valencià del Corredor Mediterrani i per a apostar per un port com el d'Hamburg o el de Roterdam, amb un pes molt important del transport ferroviari", ha plantejat.

L'alcalde ha reiterat la seua voluntat d'avançar "en aquesta direcció" i ha confiat que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana "entenga clarament que apostar per un accés ferroviari al port de València implica fer el que s'ha de fer en la ciutat". S'ha referit així i ha reclamat infraestructures com "el canal d'accés" i "els túnels que queden per fer" perquè aquest deixe de ser "una ciutat de segon ordre en el tema ferroviari".