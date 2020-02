Accepta 12 anys de presó per intentar matar els seus pares a martellades a Benaguasil: "No tinc perdó"

Així s'ha pronunciat l'acusat aquest dijous en la vista que s'ha celebrat en la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València, en la qual la seua defensa i l'acusació particular s'han adherit a la petició de pena de la Fiscalia que, en un primer moment, sol·licitava huit anys de presó per cadascun dels intents d'homicidi i que finalment ha rebaixat a sis. En la defunció de la mare, ocorregut dos anys després dels fets, van influir les lesions que va patir amb el martell, mentre que el pare va requerir tractament mèdic urgent.

En concret, la defensa de l'acusat ha exposat únicament en les seues conclusions finals que l'home presentava un quadre psicòtic i, en el moment dels fets, havia ingerit una gran quantitat d'alcohol, per la qual cosa ha sostingut que "no tenia capacitat de control". Segons exposa Fiscalia en el seu escrit, l'home pateix un trastorn de personalitat paranoide, trastorn depressiu major i abús de begudes alcohòliques.

L'agressió, amb un martell-test de 28 centímetres de llarg, va ocórrer el 14 de maig de 2016 quan el processat va entrar en l'habitació dels seus pares en la casa familiar de Benaguasil. Les víctimes estaven dormint quan l'encausat va començar a colpejar al seu pare en el cap. L'ancià va aconseguir fugir per a demanar ajuda mentre que el fill va continuar colpejant a la mare, a la qual va deixar inconscient i malferida, segons el relat fiscal.

La dona va morir dos anys després i, segons els forenses, les lesions que va patir amb el martell van influir en la seua defunció prematura. Per la seua banda, el pare va necessitar tractament mèdic urgent a conseqüència de les ferides que tenia en el cap.

En principi, el representant del Ministeri Públic sol·licitava una pena de 16 anys de presó per dos delictes d'homicidi. No obstant açò, l'acusat, que pateix un trastorn de personalitat paranoide, ha reconegut els fets en el juí i ha assegurat que sí tenia "intenció de matar els seus pares.

EL PARE RECLAMA

El seu progenitor únicament s'ha limitat a respondre Fiscalia que sí reclama el pagament d'una indemnització per les lesions patides per la seua esposa i per ell mateix. Els altres dos fills del matrimoni també reclamen pels danys patits per la seua mare, mentre que la Generalitat Valenciana demanda que s'abonen els gastos mèdics que va suposar l'agressió. En concret, van anar 17.208 euros entre els gastos sanitaris del pare i de la mare.

Finalment, el fiscal, en les seues conclusions definitives, ha rebaixat la seua pena dels huit anys per cadascun dels delictes a sis, per dos homicidis en grau de temptativa amb l'atenuant d'alteració psicològica per ingesta d'alcohol, i l'acusació particular i la defensa s'han adherit. "No tinc perdó de Déu ni de la meua família. És el que em meresc", ha pronunciat l'acusat en el seu torn d'última paraula i després de reconéixer les dos agressions.