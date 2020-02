Mazón afirma que la reunió pel Corredor Mediterrani a Tarragona és una "estratègia dels Països Catalans"

20M EP

El president de la Diputació d'Alacant, el 'popular' Carlos Mazón, ha lamentat que el PSPV i Compromís salten "ferits, alertats i alarmats" davant la seua decisió per a no participar en una trobada, amb els presidents provincials de València, Castelló i les quatre províncies catalanes per a abordar el Corredor Mediterrani, que ha qualificat d'"estratègia dels Països Catalans".