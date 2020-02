Investigades dos persones acusades de furtar en dos mesos 10.000 quilos de taronges a Sagunt

La investigació s'emmarca en l'operació 'Rocleman' realitzada per la Guàrdia Civil de l'Equip Roca de Sagunt, dins dels servicis establits per a evitar el robatori i comerç il·legal de productes del camp en explotacions agrícoles i en establiments de compra d'aquesta mercaderia.

Els investigats són un home i una dona de 23 i 29 anys, als quals se'ls atribueix un delicte continuat de furt de taronges de la varietat 'Clemenules' comeses entre els mesos de desembre i gener.

Els presumptes autors dels fets van ser sorpresos 'in fraganti' a inicis d'aquest mes en la mateixa finca, situada en la zona de Mangrano, quan es disposaven a "començar" la recol·lecció de cítric. En eixe moment, els agents van intervindre material d'il·luminació usat pels investigats en dies anteriors.

D'igual manera, es va poder corroborar que el vehicle que utilitzaven era el mateix sobre el qual s'investigava, perfectament preparat per a la càrrega del fruit a granell. Per a arreplegar els cítrics, els investigats no usaven cabassos, com és habitual, sinó borses de ràfia de grans dimensions de les utilitzades en els supermercats.

El perjudicat, un veí d'una localitat de Castelló, havia formulat fins a quatre denúncies diferents amb diferents dates i quantitats de furt. Les diligències instruïdes han sigut entregades als Jutjats de Primera Instància de Sagunt.