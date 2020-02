La paralización judicial pone en duda que Metro de Madrid pueda quedar libre de amianto en 2025

Metro de Madrid debe eliminar todo rastro de asbesto en su red antes del próximo año 2025. Así lo acordó la antigua dirección del suburbano con cuatro de los seis sindicatos, con los que firmó un plan de desamiantado. No obstante, el suburbano ya no las tiene todas consigo para llegar a tiempo después de que ayer un juzgado ordenase paralizar esas labores.

“Hasta ahora los ritmos de trabajo eran muy buenos; no sé si esto podrá llevar una demora”, ha asegurado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, que en declaraciones a los medios en la sesión plenaria de este jueves en Vallecas no se ha atrevido a asegurar que la fecha prevista no pueda atrasarse.

Así, el también diputado de Ciudadanos ha explicado que el próximo movimiento del suburbano será el de responder al tribunal, que admitió un requerimiento del Sindicato de Maquinistas en el que acusaban a Metro de “destrucción de pruebas” por “convertir en chatarra” trenes antiguos que contenían este material cancerígeno.

Como ya hiciera Metro, Garrido se ha apresurado a negar todas las acusaciones y ha resaltado que, pese a que atenderá la petición judicial, la recurrirá “porque no tiene razón de ser”. “Todos los trabajos se hacen con total transparencia ya que se informa al comité de seguimiento del plan en el que, por cierto, no está el Sindicato de Maquinistas, así que es complicado que se entere de las cosas”, ha añadido el consejero.

Asimismo, también ha querido poner en valor que la decisión judicial no afecta a las estaciones, sino que solo se extiende a los trenes, lo que sí podría derivar en la retirada de ciertos vehículos en detrimento de los usuarios. “No es una buena noticia, pero vamos a acatarla”, ha concluido.