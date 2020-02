Marató València denuncia deu corredors per falsificació de dorsal en la passada edició

Entre les "irregularitats" detectades en els dorsals, i enfront de les quals s'han emprès les accions legals, es troben tant dorsals d'altres carreres o edicions passades, com confeccionats pels corredors i fotocopiats. En aquest últim cas, la denúncia s'ha dirigit també contra els corredors inscrits que van facilitar el seu dorsal per a ser fotocopiat. En total, hi ha hagut deu casos denunciats, detalla l'organització de l'esdeveniment esportiu en un comunicat.

Tots ells, afirmen, "haurien incorregut presumptament en un delicte d'estafa i/o falsedat documental i produït un perjuí econòmic a l'organització de la prova".

"RISC PER A LA SEUA SEGURETAT"

A açò cal afegir "el risc que açò implica per a la seua pròpia seguretat, ja que no disposaven de les assegurances necessàries, i per a la dels corredors que van competir legalment, doncs la participació de persones no inscrites provoca que se supere l'aforament permès amb les conseqüències que açò podria tindre en cas que es produïra algun incident".

Una vegada presentada la denúncia, la Policia Nacional ha iniciat les diligències d'investigació pertinents, entre les quals es troba la de recopilar la informació de tots els corredors implicats i els dorsals que portaven que constitueixen la prova de la infracció. L'organització s'ha posat a la seua disposició per a facilitar qualsevol informació que a aquest efecte fora necessària (imatges, dades dels corredors inscrits, etc.).

Finalitzades les perquisicions, s'han remès totes les proves al jutjat, que iniciarà el corresponent procediment en el qual seran citats tots els que, presumptament, haurien participat en la comissió de tals delictes.

Al marge del procediment penal, l'organització també ha procedit a aplicar les mesures previstes en el propi Reglament, de manera que aquells corredors que s'hagueren vist implicats en alguna irregularitat no podran participar en les pròximes quatre edicions de la prova (de 2020 a 2023, tots dos inclusivament). En cas d'haver-se inscrit per a la pròxima edició, es procedirà a donar de baixa la inscripció i a retornar la quantitat abonada al corredor inscrit.

Tot açò s'ha realitzat després haver permès que els corredors realitzaren al·legacions i que l'organització valorara tals al·legacions. Al llarg de l'any es realitzaran controls periòdics per a assegurar-se que cap corredor que no haja de participar en la prova conste com inscrit en la pròxima edició del 6 de desembre de 2020.

En les tasques de detecció de tramposos realitzades durant la Marató València 2019 van col·laborar la Policia Nacional i Prosegur.