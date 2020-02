Compromís insisteix que l'ampliació del Port de València requereix nova DIA i Podem demana "resetear" el debat

Per contra, tant el PP com Ciutadans (Cs) reclamen conéixer en profunditat les modificacions que passen aquest divendres pel consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València (APV) i que es posen d'acord els partits del govern del Botànic II (PSPV, Compromís i Unides Podem). Vox, en canvi, es limita a exigir que el Consell recolze el port de València en lloc del de Barcelona i "no frene el progrés".

Així ho han afirmat representants de tots els grups de Les Corts després que el 'president' de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, haja anunciat aquest dijous en la sessió de control que Valenciaport renunciarà en el consell d'administració a l'ampliació del dic d'abric i el dragatge del canal d'accés de l'ampliació nord, "dos dels principals objectius de la nova DIA que hauran de decidir els tècnics".

El portaveu socialista, Manolo Mata, ha aplaudit "la solució Puig" de "no sacrificar interessos que poden ser compatibles", destacant que "des del minut un va dir que el suport al port s'ha de mantindre sense posar mai el risc el medi ambient".

A l'espera del que diga Valenciaport, ha assegurat que la caducitat de la DIA de 2007 "és alguna cosa que està meditant-se" i que "si el dic d'abric i el dragatge s'ajusten a aquesta declaració no faria falta una nova". "Si el dany es va fer ja està fet: l'abric ha afectat les platges del Saler i el sud de València i no hi ha cap novetat", ha recalcat.

De Compromís, la diputada Papi Robles ha posat l'accent que "la DIA està caduca i ho diu la pròpia normativa", per la qual cosa ha exigit una nova declaració perquè el projecte siga respectuós amb les platges. "L'anunci de Puig que voldríem és que se'n va fer una nova DIA", ha subratllat, "no és suficient" amb renunciar a la prolongació del dic i al dragatge.

Sí ha saludat els anuncis de Puig el representant de Podem Ferran Martínez, en entendre que "camina en la direcció" de no danyar el medi ambient. Ha demanat "resetejar el debat i posar negre sobre blanc què s'estava fent" i, sobretot, "veure el conglomerat d'interessos empresarials i saber exactament els costos i beneficis" perquè Podem la seua posició, sempre "escoltant a veïns i organitzacions ecologistes".

OPOSICIÓ: ANUNCI "FURTIU I POC SERIÓS"

Per part de l'oposició, la diputada i portaveu del PP en l'Ajuntament, María José Catalá, ha carregat contra l'anunci de Puig "de forma respectuosa" un dia abans del consell de Valenciaport, "de passada, improvís i de forma casual i furtiva", per la qual cosa ha reclamat que aclarisca en profunditat què signifiquen aquestes renúncies. Ha exigit a Compromís que aclarisca la seua posició, tant per part de l'alcalde, Joan Ribó, com de la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, perquè València seguisca com "el principal port del Mediterrani".

De Cs, la diputada Mari Carmen Peris ha denunciat que "com sempre, el Botànic posa en joc la competitivitat de la Comunitat", exigint "serietat" en una ampliació que posa en joc "milers de llocs de treball". "Algú falta a la veritat, o Compromís o l'APV", ha advertit, i ha tornat a reclamar la compareixença d'algun representant de Valenciaport en Les Corts.

I de Vox, la seua síndica, Ana Vega, ha defès que "el president hauria d'estar més preocupat pel port de València que pel de Catalunya", doncs "no es pot frenar el progrés i hi ha un informe de fa dos anys que diu que no hi ha impacte ambiental". "Puig ha de centrar-se a la Comunitat Valenciana i no en altres comunitats", ha reiterat.