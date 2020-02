Puig veu fonamental "corregir els abusos" que pateixen els agricultors i "valencianitzar" la PAC

Així ho ha afirmat en la sessió de control davant la pregunta de la portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó, sobre les mesures a implantar per a millorar el sistema de repartiment perquè siga més just amb els productors agrícoles valencians. "Els agricultors ens han fet recordar que la terra és font de vida, però també d'abusos i ens demanen ajuda", ha subratllat.

Per açò, ha demanat polítiques per a defendre'ls "dels abusos dels competidors deslleials i les pràctiques monopolístiques" amb l'establiment, per exemple, de preus mínims. "Ni les grans distribuïdores ni superfícies van a seguir abusant, estan imposant preus als consumidors i també als productors", ha assenyalat.

Sobre este tema, Puig ha assegurat compartir eixa preocupació sobre la situació que travessa el camp, ha mostrat la seua solidaritat amb els sectors agrícola, ramader i pesquer, que "necessiten una resposta contundent" per part de l'administració, i ha recordat que l'agricultura forma part de "l'ànima col·lectiva" valenciana com a poble, afecta la seua identitat i també la seua economia.

Segons ha dit, és fonamental una reforma de la llei de cadena alimentària per a reforçar el paper dels productors i corregir els abusos, al mateix temps que ha apuntat que en una economia de mercat "no es poden establir preus mínims, encara que sí indicar".

En l'àmbit comunitari, ha indicat que en l'àmbit de la competència l'agricultura no pot ser tractada igual que altres sectors, cal valencianitzar la PAC, els recursos de la qual "no es poden limitar", i també assegurar la reciprocitat en les mesures de seguretat alimentària.

El cap del Consell ha recordat que a la Comunitat es va aprovar la passada legislatura la Llei d'Estructures Agràries, que contempla per exemple exempcions fiscals per als agricultors en la transmissió de terres, i ha avançat que s'aprovarà de manera immediata una ordre sobre els plans de reestructuració col·lectius, a la qual seguirà una altra per a regularitzar les iniciatives de gestió en comú.

L'objectiu, ha dit, és pal·liar els problemes derivats del minifundisme i l'atomització, i que agricultors i cooperatives puguen tindre explotacions "més competitives, reduir costos i obtindre millors preus". "És un sector absolutament estratègic per la seua importància econòmica", ha agregat Puig, que també ha destacat la seua contribució al territori i paisatge, així com en la lluita contra la despoblació.