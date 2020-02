Compromís insiste en que la ampliación del Puerto de València requiere nueva DIA y Podem pide "resetear" el debate

Por contra, tanto el PP como Ciudadanos (Cs) reclaman conocer en profundidad las modificaciones que pasan este viernes por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y que se pongan de acuerdo los partidos del gobierno del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem). Vox, en cambio, se limita a exigir que el Consell apoye el puerto de València en lugar del de Barcelona y "no frene el progreso".

Así lo han afirmado representantes de todos los grupos de Les Corts después de que el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, haya anunciado este jueves en la sesión de control que Valenciaport renunciará en el consejo de administración a la ampliación del dique de abrigo y el dragado del canal de acceso de la ampliación norte, "dos de los principales objetivos de la nueva DIA que deberán decidir los técnicos".

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha aplaudido "la solución Puig" de "no sacrificar intereses que pueden ser compatibles", destacando que "desde el minuto uno dijo que el apoyo al puerto se debe mantener sin poner nunca el riesgo el medioambiente".

A la espera de lo que diga Valenciaport, ha asegurado que la caducidad de la DIA de 2007 "es algo que está meditándose" y que "si el dique de abrigo y el dragado se ajustan a esta declaración no haría falta una nueva". "Si el daño se hizo ya está hecho: el abrigo ha afectado a las playas del Saler y el sur de València y no hay ninguna novedad", ha recalcado.

De Compromís, la diputada Papi Robles ha hecho hincapié en que "la DIA está caduca y lo dice la propia normativa", por lo que ha exigido una nueva declaración para que el proyecto sea respetuoso con las playas. "El anuncio de Puig que querríamos es que se va hacer una nueva DIA", ha subrayado, "no es suficiente" con renunciar a la prolongación del dique y al dragado.

Sí ha saludado los anuncios de Puig el representante de Podem Ferran Martínez, al entender que "camina en la dirección" de no dañar el medioambiente. Ha pedido "resetear el debate y poner negro sobre blanco qué se estaba haciendo" y, sobre todo, "ver el conglomerado de intereses empresariales y saber exactamente los costes y beneficios" para que Podem su posición, siempre "escuchando a vecinos y organizaciones ecologistas".

OPOSICIÓN: ANUNCIO "FURTIVO Y POCO SERIO"

Por parte de la oposición, la diputada y portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha cargado contra el anuncio de Puig "de forma respetuosa" un día antes del consejo de Valenciaport, "de pasada, improviso y de forma casual y furtiva", por lo que ha reclamado que aclare en profundidad qué significan estas renuncias. Ha exigido a Compromís que aclare su posición, tanto por parte del alcalde, Joan Ribó, como de la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, para que València siga como "el principal puerto del Mediterráneo".

De Cs, la diputada Mari Carmen Peris, ha denunciado que "como siempre, el Botànic pone en juego la competitividad de la Comunitat", exigiendo "seriedad" en una ampliación que pone en juego "miles de puestos de trabajo". "Alguien falta a la verdad, o Compromís o la APV", ha advertido, y ha vuelto a reclamar la comparecencia de algún representante de Valenciaport en Les Corts.

Y de Vox, su síndica, Ana Vega, ha defendido que "el presidente debería estar más preocupado por el puerto de València que por el de Cataluña", pues "no se puede frenar el progreso y hay un informe de hace dos años que dice que no hay impacto ambiental". "Puig tiene que centrarse en la Comunidad Valenciana y no otras comunidades", ha reiterado.