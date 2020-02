Puig: "No anem a admetre que hi haja cap privilegi que s'establisca arran d'un diàleg necessari" amb Catalunya

Així ho ha asseverat en la sessió de control en Les Corts Valencianes davant la pregunta del portaveu de Ciutadans (Cs), Toni Cantó, que s'ha limitat a plantejar-li "què té el senyor (Quim) Torra que no té vosté", encara que la pregunta registrada versava sobre les accions iniciades per Puig perquè els valencians tinguen els mateixos recursos que els residents en altres comunitats.

"Està bé açò de la improvisació", ha replicat Puig, que ha indicat que si el que vol saber és si el Govern valencià deixarà de reivindicar el que ha de reivindicar, "això mai va a ser així" i no admetrà "que hi haja cap privilegi" que puga establir-se a partir d'un diàleg "necessari". A més, ha remarcat que té una sèrie de diferències amb Torra, "una d'elles el sentit d'estat".

Cantó ha assenyalat que més enllà de les intencions hi ha "fets" i és que de la reunió bilateral del president del Govern, Pedro Sánchez, amb Torra van eixir "8.000 milions d'euros" en compromisos amb Catalunya: "I els valencians 'pa quan'?", ha preguntat.

Segons ha dit, deixant de costat "el colp d'estat i la incitació a la violència" de Torra, per a Cantó firmar un acord de regeneració democràtica amb ell "és com firmar un acord de seguretat ciutadana amb Al Capone".

Després de detallar el "botí" aconseguit en eixa reunió bilateral, s'ha preguntat què ocorre amb les infraestructures ferroviàries valencianes, el finançament i els servicis socials de la Comunitat. "Què passa amb nosaltres? Els colpistes ens roben també a nosaltres, als valencians, i vostés els estan regalant els nostres diners", ha enlletgit.

Per açò, ha demanat a Puig que "si li queda una mica de dignitat done un colp, però no d'estat, sinó en la taula" i exigisca al Govern més enllà dels "diners de mentida i el deute" que va aconseguir en l'últim Consell de Política Fiscal i Financera. Cantó ha assegurat que hi ha dos PSOE, un el de Lambán i García Page, i un altre el d'Iceta i Mendia, i "és una desgràcia per als valencians que pertanga al segon", ha etzibat a Puig.

"AMABLES QUALIFICATIUS"

Aquest li ha agraït els seus "amables qualificatius" però li ha recordat que no és ell qui determina la dignitat de les persones i ha recordat que aquestes són Les Corts i no el Parlament català. A més, ha recordat que no parla solament de reivindicacions, sinó de fets tangibles com les inversions que havia consignades en els malmesos pressupostos estatals per a 2019 que Cs va rebutjar perquè "generaven greuges comparatius i perjudicaven Madrid, Cantàbria, Galícia, Ceuta o Melilla".

"Eixes són les que li preocupen, nosaltres no volem que cap comunitat isca perjudicada però tampoc que es continue beneficiant a alguns, no volem el dúmping fiscal que vosté aplaudeix", ha dit, per a agregar que amb el nou Govern s'està avançant no tan ràpid com seria desitjable, però sí avançant i aquesta setmana han conegut que se'n va a injectar una bestreta de 270 milions per a millorar la tresoreria valenciana, que en tot cas seguirà estressada fins que no millore el finançament.

El camí, ha dit a Cs, és "pensar en l'interés general" i "que quan uns se'n van a la muntanya vostés no els seguisquen".