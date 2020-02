CCOO exigeix a la Generalitat la retirada de la "desafortunada" campanya 'Fes un ús responsable de la baixa laboral'

El sindicat subratlla que "la baixa laboral és una prestació de la Seguretat Social la finalitat de la qual és la protecció en cas de malaltia i és el personal facultatiu del sistema públic qui acredita objectivament si l'estat clínic de la persona li permet mantindre la seua activitat laboral o si, per contra, ha de declarar-se la seua situació d'incapacitat temporal amb la finalitat de restablir la seua salut".

No obstant açò, agrega, "aquesta campanya informativa exposada en els centres de salut s'emmarca en una visió mercantilista d'aquest dret".

Para CCOO, la iniciativa "qüestiona de manera generalitzada a les persones treballadores i que desacredita al personal facultatiu en el seu treball diari".

"A més, encara que no siga la seua pretensió, assumeix les tesis del president de la patronal CEOE, que reiteradament ha denunciat l'ús fraudulent d'aquesta prestació", insisteixen des de l'entitat.

Per açò, CCOO PV demanda "la seua modificació per a no traslladar la idea equivocada que les persones que estan en situació d'Incapacitat Temporal (IT) cometen frau, amb la complicitat de les i els professionals del sistema sanitari". I, si l'Administració és coneixedora d'algun ús indegut de la IT, "hauria d'intervindre en eixos casos concrets".

A més, el sindicat considera que "un volum important de baixes per malaltia, que cursen com a malaltia comuna, en realitat són patologies de caràcter laboral, incloent accidents de treball i malalties professionals que no són declarats".

"Seria més productiu realitzar campanyes en fòrums empresarials sobre les obligacions materials que comporta la prevenció de riscos laborals, el nombre d'accidents és descomunal i els que resulten mortals creixen de manera inacceptable", assenyala el secretari general de CCOO PV, Arturo León, en un comunicat.

"No podem admetre com a normal la reducció de les inversions en matèria de prevenció dels riscos laborals, per part de les empreses, i la relaxació de les mesures d'actuació per part de l'administració de la Generalitat Valenciana. L'increment de la sinistralitat laboral dels últims anys posa de manifest la necessitat d'un canvi de rumb", ha afegit.

CARTA A LA CONSELLERA BARCELÓ

El sindicat ha dirigit una carta a la consellera de Sanitat, Ana Barceló Chico, sol·licitant-li que modifique l'orientació de la campanya. "En el nou temps polític que estem cal actuar en tots els espais per a recobrar el discurs de la recuperació de drets en general i de la protecció de la salut en particular", defenen.

En aquest sentit, el sindicat valora la derogació de l'article 52 d) de l'Estatut dels Treballadors que permetia l'acomiadament en cas de baixa per malaltia. Al seu juí, "és un pas per a recuperar els drets i garanties que va eliminar una reforma laboral injusta i indecent".