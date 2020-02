L'Advocacia de la Generalitat es personarà en el cas Erial per a "arribar fins al final i recuperar els diners robats"

Així ho ha promès en la sessió de control de Les Corts, davant la pregunta de Compromís sobre com valora la corrupció entorn de la privatització fraudulenta de les ITV realitzada pel PP en 1997 i qual és el full de ruta per a "recuperar els diners robats". L'últim informe de la Guàrdia Civil conclou que l'expresident del PP Eduardo Zaplana va ocupar una "jerarquia superior" en la trama de les ITV i el Pla Eòlic, que va obtindre 11,2 milions en comissions il·legals, com "un dels beneficiaris actius".

Puig ha avançat sobre este tema que la Conselleria d'Economia ha encarregat un estudi per a definir el nou model de les ITV a la Comunitat, analitzant el cost i el servici quan es produïsca la liquidació del contracte, i també per a millorar la qualitat de les adjudicacions, amb vista a retirar la prova de so i reduir el cost per als valencians.

Més enllà del cas Erial, l'oficina de recuperació d'actius de la Generalitat ha retornat a les arques públiques fins a sis milions d'euros procedents de 18 assumptes diferents. "Diners que venen de casos com Terra Mítica, Emarsa, Cooperació o Fitur", ha destacat el 'president', avançant la subhasta de béns de 'Cooperació' i la intenció de recuperar dos apartaments a Miami.

També ha ressaltat que el jutjat que instrueix 'Erial' ha confiscat uns 11 milions entre propietats embargades i uns 6,3 milions en efectiu. "Mai en una causa de corrupció s'han recuperat tants fons", ha asseverat, recalcant que "repatriar el capital públic robat va ser una prioritat per als investigadors, especialment per al fiscal anticorrupció". En total, "estaríem parlant de més de 18 milions entre propietats embargades i fons recuperats".

De cara al futur, ha garantit que aquesta serà la línia que mantindrà el Consell en tots els casos. "Malgrat el pou de corrupció, la Comunitat cada vegada és més símbol d'avanç, honradesa i estabilitat", ha manifestat, lamentant les "dos dècades que no es poden oblidar en la memòria democràtica" durant l'anterior etapa del PP.

"Es va instaurar un règim de corrupció general al qual assistim en primera línia i combatem des del principi", ha afirmat, encara que ha posat l'accent que no va ser un cas aïllat, "va ser la construcció d'un sistema organitzat". Com a "especialment dolorós" ha apuntat al cas Erial, amb "dades d'una profunda indignidad que afecten desenes de milions en comissions il·legals", i les ITV com "el gran 'pelotazo'".

Puig ha recordat l'"extrema gravetat" que estigueren implicats un president de la Generalitat i un director de la Policia (Juan Cotino) i ha denunciat l'"obscenitat enorme" de les reunions secretes amb testaferros. També ha citat l'exconseller del PP Rafael Blasco -condemnat pel desviament d'ajudes a la cooperació-, a qui "ho van tirar d'un partit per corrupte i uns altres ho van adquirir amb gran alegria". Tot açò "va ser un arma de destrucció massiva per a la imatge de la Comunitat, que va perdre competitivitat nacional i internacional", ha emfatitzat.

MALETINS I "CERVESETES EN ALTA MAR"

En la mateixa línia, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha rebutjat "el 'pelotazo' apassionant de les ITV, els maletins plens de bitllets quan Cotino dirigia la Policia o les cervesetes en alta mar per l'Adriàtico o l'Egeu", ensenyant fotografies dels iots amb solàrium perquè "a alguns els agradava prendre molt el sol" o "el saló del cubateig on es repartien les comissions".

"No existeixen les casualitats: el govern estava cobert de corrupció. Els valencians hem pagat de la nostra butxaca la vostra festa, el saqueig, perquè amiguets seus feren el negoci del segle", ha criticat Ferri dirigint-se a la bancada 'popular', i ha exigit que els diners de la Comunitat no es destine mai més a "festes pel Mediterrani".