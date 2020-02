Heart Ibiza recibe el premio GastroMoon: ¿qué hace distinto al local de los Adrià?

Los premios GastroMoon son concedidos por la Asociación Mundial de Chefs y la Asociación Internacional de Ocio Nocturno. Lo acaba de recibir el cocinero y pastelero Albert Adrià (sí, el hermano de Ferrán) por su Heart Ibiza. Es el primer local europeo que recibe este galardón.

Pero, ¿qué hace tan distinto al local de los hermanos Adrià? Y decimos local, que no restaurante. Porque, efectivamente, aunque al frente de Heart Ibiza veamos al pequeño de los Adrià, en realidad es un espacio que une la alta gastronomía, la música y las perfomances. Y todo con vistas a Dalt Vila y al puerto de Ibiza.

"La gente pensó que iba a ver el Cirque du Soleil en Las Vegas y a comer en El Bulli"

Heart Ibiza fue ideado hace cinco años por Albert y Ferran Adrià, y por Guy Laliberté, fundador de Cirque du Soleil. Se trataba de ir más allá de la gastronomía y más allá del espectáculo. Así, este club donde trabajan casi 300 personas, fusiona cocina, artes escénicas, actuaciones musicales en directo y música electrónica.

El local ha recibido recientemente otro reconocimiento, estar en la posición 14 en la clasificación de "The World's 100 Best Clubs" 2019. También ha obtenido la Triple Excellence in Nightlife, la distinción más alta a nivel mundial en ocio nocturno, además del premio a la innovación en restauración concedido por la revista "Références Hôteliers Restaurateurs".

Al recibir el premio internacional GastroMoon, Adrià ha resumido el concepto de Heart Ibiza: "Recibimos a 200 personas en poco más de 45 minutos, que van a una terraza en la que degustan unas quince tapas y luego son reconducidas a la zona en la que cenarán a la carta y verán el espectáculo, en una iniciativa muy ambiciosa que fusiona música, arte y gastronomía".

El director artístico y creativo de Heart Ibiza, José Corraliza, cuenta que en estos cinco años han intentado crear en Ibiza "un restaurante, un espectáculo y un club". Reconoce que "el primer año fue una lección de humildad por las expectativas creadas ya que la gente pensaba que iba a ver el Cirque du Soleil en Las Vegas y que iba a comer en El Bulli".