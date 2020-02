Ongi Etorri Errefuxiatuak llama a bloquear el sábado la frontera con Francia para reivindicar los Derechos Humanos

En un comunicado, los tres colectivos han recordado que esta frontera "está dentro de Europa, por lo que, dentro del espacio Schengen, la policía no puede parar ni identificar a las personas".

"No puede hacer controles racistas, expulsar ilegalmente a las personas, no se puede encarcelar a alguien que no ha cometido ningún delito durante 90 días por el hecho de no tener papeles y nopuede denegar protección a menores, cosas que están sucediendo", han denunciado.

En este sentido, han censurado que "cada día se vulneran la leyes aprobadas por los propios estados", así como "los derechos de las personas migrantes". A ello, han añadido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "no ha demostrado ni pizca de vergüenza a la hora de pisotear los Derechos Humanos".

Además, han denunciado "la 'crimigración' de las personas por el mero hecho de migrar". A su juicio, "tanto Europa como nuestro gobiernos promueven políticas migratorias asesinas".

Frente a ello, han destacado que son "muchas las personas y colectivos que apostamos por dar refugio, derechos y acogida a las personas migrantes".