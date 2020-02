El emotivo recuerdo de Pelayo Díaz a su amigo y expareja David Delfín: "Aunque no estés, estás"

Hay amistades y amores que nunca se olvidan. Esos que marcan tanto a una persona que, aunque ya no sea posible su vigencia, siguen vivas y perduran en el tiempo gracias al recuerdo. Es precisamente esta clase de unión la que tenían Pelayo Díaz y el malogrado David Delfín.

Aún quedan unos meses, el 3 de junio, para que se cumplan tres años del fallecimiento del diseñador, pero el colaborador y estilista profesional ha querido homenajear su figura con una emotiva y emocionante carta que ha publicado en su Instagram.

Su millón de seguidores seguro que también han derramado alguna lágrima al leer las hermosas palabras que Díaz le ha dedicado a quien fuera su amigo y pareja del 2012 al 2014 y que murió a causa de un cáncer cuando contaba con 46 años.

Este 2020 habría alcanzado medio siglo y sus más cercanos e íntimos amigos están celebrando este aniversario reivindicando la figura de uno de los modistos españoles más reconocidos. Pelayo Díaz no iba a ser menos, por sus 20 años de carrera en el mundo de las pasarelas, le han dedicado una exposición.

Este recuerdo a su memoria se puede visitar en la sala de exposiciones del Canal de Isabel II en Madrid hasta el próximo 10 de mayo. Y precisamente con una de sus prendas expuestas ha sido con la que ha querido el diseñador y bloguero rendir pleitesía a quien fuera su novio.

"Mi talentoso David: allá donde estés, te estás riendo a carcajada limpia tapándote la boca como solías hacer, y has dejado un legado tan increíble que habla tan bien de ti y de tu trabajo pero, sobre todo, de tus sentimientos", comienza diciendo el influencer en una publicación que va camino de los 6.500 likes en menos de 24 horas.

Aprovechando la inauguración y con una instantánea de su icónica chaqueta blanca, Pelayo le insiste a Delfín en que no le interesaba "la moda sin sentimiento" y que con el paso de los años, sin lugar a dudas, eso "ha quedado claro".

"La carta de la señora indignada con tu desfile es ese tipo de reafirmación de que no dejabas indiferente a nadie, nunca lo has hecho. Eras magnético, atraías a todos y todas y acababan amándote, esa era tu magia", sostiene el estilista.

"Te quiero, David, y te sigo admirando porque, aunque no estés, estás", afirma con muchísimo amor Pelayo en sus palabras. "Si tu también te quieres enamorar o tienes un poquito de curiosidad la retrospectiva sobre Davidelfin está en la Sala Canal de Isabel II hasta el 10 de mayo", insta a sus seguidores a acercarse a la exposición.

El post ya ha recibido los comentarios del fotógrafo Gorka Postigo, lleno de corazones negros; de la directora de La que se avecina, Laura Caballero; o de Bibiana Fernández, que ha aprovechado para dedicarle un pequeño texto lleno de cariño.

"Él no se fue: está su obra, sus amigos, sus recuerdos", escribe junto a hashtag #davidelfinforever, aunque matiza: "Es un sentimiento, no es un hashtag". "Sí, mi vida, te quiero, siempre te quiero. Despertar después de 7 horas de viaje y leer a Pelayo decir estas cosas no hace más que pensarte otra vez, otro rato, en cuanto vuelva voy a verte", finaliza.