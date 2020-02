Aprobado un presupuesto de 172,79 millones para Logroño en 2020 con el 'no' de PP y Cs que critican "falta de diálogo"

Las cuentas municipales han contado con el voto favorable de los tres Grupos que sustentan el equipo de Gobierno municipal -PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano- y con el 'no' de los partidos de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, que han coincidido en criticar la 'no' aprobación de ninguna de sus enmiendas y la "falta de diálogo".

La concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, ha explicado precisamente que el presupuesto "nace del diálogo de las tres formaciones del Ejecutivo local", algo que ha agradecido y que demuestra "estabilidad", al tiempo que ha subrayado la "rigurosidad" del presupuesto "que venimos a gestionar con eficiencia y eficacia".

"Este presupuesto será nuestra guía de trabajo, por una ciudad mejor y un ayuntamiento más eficiente. Queremos una ciudad que prioriza al peatón y cambia la pirámide de movilidad. Queremos una ciudad que persiga la igualdad, que ponga el foco en las personas", ha dicho.

Es un presupuesto "transformador, honesto, realista, ilusionante y ambicioso", porque "no hay nada más ambicioso que terminar lo que en años anteriores no se ha acabado" y con una apuesta por los servicios sociales, el empleo público, la cultura, el patrimonio y los barrios de Logroño.

Ha añadido, además, que "las cuentas cumplen con la estabilidad financiera", uniendo, además, "que cuidan de los más desfavorecidos, que aborda el reto de la modernización tecnológica y huyen de falsas promesas y de proyectos megalómanos, siendo realistas en ingresos, gastos y en venta de suelo".

Se aborda la ciudad desde tres puntos de vista: tecnológico, social "una partida que crece un 11%" y desarrollo económico, "porque necesitamos empresas". Ha defendido que "es un proyecto que nace del consenso" y, por todo ello, ha definido que "después de dos Legislaturas donde no se han hecho cosas por no molestar, somos un Gobierno valiente, sabemos perfectamente hacia dónde vamos".

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos, la concejala Rocío Fernández, ha lamentado que no se les ha aceptado "ni siquiera una enmienda que hayan considerado que pueda mejorar la ciudad, son unos presupuestos en los que no cabe mejoría ninguna, no son unos presupuestos que hayan nacido del diálogo, han dicho 'no porque no'".

Ha criticado igualmente, que "han roto consensos" como el del túnel de Vara de Rey o, que, en temas como la Ciudad Verde, ha subrayado que "en los presupuestos aparece como una serie de indicadores de corta y pega, nada de acciones concretas".

"Se nos tacha de enmiendas que no aportan nada nuevo, cuando hemos querido ser constructivos, incluyendo proyectos hablados con los vecinos, o aumentando partidas que vemos esenciales. Y nos han servido la información con cuentagotas", ha criticado la edil 'naranja' quien ha señalado que, además, "echamos muchas cosas de menos", como el CCR o el Mercado de San Blas, entre otras que ha citado.

La concejala del PP Mar San Martín ha señalado, por su parte, que "presentan un presupuesto presuntamente transformador, realista, pero la verdad es que es decepcionante, con ausencias y supresiones de algunas partidas frente al indignante aumento de otras", mientras que ha lamentado que no se aprobara el presupuesto "a tiempo, perdiendo un tiempo precioso".

Ha argumentado que "llevan casi ocho meses justificándose en la herencia recibida, y aún hasta hoy les ha funcionado un presupuesto prorrogado del PP, "con un superávit que les ha servido este tiempo, el menor endeudamiento de la historia, obras financiadas o un consenso para abordar los pagos del soterramiento".

Lo transformador, en sus palabras, "se reduce a la subida de impuestos, lo que, sin embargo no redunda en mejoras para los ciudadanos", con aumentos de un 9% en el IBI o un 78% en la tasa del agua. Además, ha preguntado a los ediles de UP "cómo ahora apoyan un presupuesto con un 12% más dedicado a empresa privadas" y al PR+, le ha afeado "que ha perdido sus principios".

Frente a ello, ha defendido que las enmiendas 'populares' "vienen a paliar situaciones" como, por ejemplo, la desaparición de las ayudas ITE o a la rehabilitación "y más cosas que demandan los vecinos", mientras "imponen cosas que no quieren", como la peatonalización de la calle Guardia Civil. Por todo ello, ha rechazado apoyar las cuentas por "continuistas, no transformadores y no rigurosos".

TURNO DE PORTAVOCES.

En el turno de portavoces, el regionalista Rubén Antoñanzas ha afirmado que los presupuestos "coinciden con los planteamientos del PR+", porque impulsan un modelo de ciudad "que es la que ahora mismo se necesita, en la que esté el peatón en el centro, que no dejen a nadie atrás, que moderniza la administración, que aprecia sus raíces y tradiciones y que apuesta por sus empresas".

"Lo que necesita la ciudad es rematarse y ahora se recuperan cosas que el anterior Gobierno dejó en un cajón", ha añadido el edil del PR+ quien ha defendido la instalación de nuevo centro deportivo en la actual estación de autobuses "porque hay gente que la está demandando, porque hay carencias y porque da salida a un espacio que si no, acabará por degradarse".

Desde Unidas Podemos, ha intervenido la edil Amaya Castro, quien ha subrayado que "este presupuesto lleva un informe de impacto de género completo y ambicioso", ya que ha puesto la igualdad "que por primera vez se contempla", como un tema "prioritario" para su formación.

También ha dicho que estas cuentas demuestran que "tenemos un proyecto de ciudad, que prioriza a las personas y pone a la ciudad en el siglo XXI", a la vez que ha incidido en la creación del Área de Bienestar Animal, con un perfil nuevo de veterinario, a lo que ha sumado todo lo relacionado con la movilidad. "Y cumple compromisos", ha dicho.

La portavoz del Ciudadanos, Marisa Bermejo, ha apuntado que "nos hemos encontrado presupuestos arrogantes y poco participativos, con una actitud propia de Gobiernos de mayorías absolutas sin tenerla y con socios sometidos, mientras estamos bloqueados". "En nuestras enmiendas hemos intentado sumar, pero, al no tenerlas en cuenta, aunque le sirvan de inspiración, y no tener la mínima intención de dialogar, vamos a votar en contra", ha criticado.

Conrado Escobar, portavoz del PP, ha señalado que "no hay ambición, no hay ilusión por la ciudad ni proyecto de futuro, con unos presupuestos tardíos, raquíticos y desilusionantes". Ha destacado que, por primera vez, de más de 200 enmiendas de la oposición, no se ha aprobado ninguna, por lo que ha considerado que "sigue la actitud de imposición, se ha perdido una oportunidad, les molesta la gente".

Y, en cuanto a la gestión, el responsable 'popular' ha reseñado que "el balance es un agujero, más atascos y más impuestos"" y ha asegurado que, con estos presupuestos, "no hay compromisos sino vaguedades, es la renuncia a toda una legislatura". "Es un alcalde en prácticas, le recomiendo humildad, porque un Ayuntamiento no se puede gobernar como una empresa", ha finalizado.

El portavoz del PSOE, Iván Reinares, ha dicho que "este presupuesto se ajusta al programa con el que nos presentamos y ganamos las elecciones".

Unas cuentas, ha añadido, "que son realistas y no basadas en vender humo, para una ciudad gestionada con rigor y eficiencia por primera vez en muchos años; y que refleja estabilidad". Ha criticado, por último, las enmiendas de la oposición, pero les ha afirmado que "si asumen que están en la oposición y sepan dónde están, estaremos con la mano tendida".