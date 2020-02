La decisión judicial de que dos huérfanos de violencia machista vivan con si tía paterna es provisional, según la Junta

De este modo ha reaccionado Callado, preguntada por el resultado de la comparecencia celebrada este pasado miércoles en dicho juzgado para decidir sobre los dos huérfanos, que han estado bajo la guarda de dos vecinas que se hicieron responsables de los menores desde que sucedieron los hechos.

"Es un caso desgarrador que vivimos en primera persona. Me parte el corazón que los niños puedan estar sufriendo. Desde luego hay que aclarar que no es una decisión política, sino judicial, pero desde luego confiamos en los profesionales que tienen como principal objetivo velar por el bienestar de los menores y que no queden desamparados", ha defendido la responsable del Instituto de la Mujer castellanomanchego.

"Tenemos la seguridad de que los servicios de menores van a estar encima de este caso, para protegerlos y conseguir lo mejor para ellos. Y por parte del Instituto de la Mujer vamos a seguir dando a estos menores la asistencia psicológica que se les ofrece desde el primer día", ha añadido.

De igual modo, Callado ha recordado que el Gobierno regional dispone de una línea de ayudas para huérfanos por violencia de género, "destinadas precisamente a las niñas y los niños que han perdido a su madre porque ha sido asesinada por su padre o por la pareja de la misma".