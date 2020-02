Igualtat aplica en totes les residències públiques un protocol per a tractar els trastorns alimentaris en majors

En la seua intervenció, ha assenyalat que una de les necessitats bàsiques per a fomentar un envelliment satisfactori "consisteix en la promoció de la salut i en la prevenció de les malalties" i en aquest sentit ha destacat que l'alimentació "juga un paper fonamental perquè una dieta equilibrada i apropiada afavoreix una vellesa sana, activa i satisfactòria".

Per açò, ha destacat que en els centres de titularitat pública es treballa "de forma minuciosa en la dieta de les persones residents per a garantir una alimentació variada i saludable". Així, s'ha referit al Pla d'Atenció Nutricional de la Conselleria que engloba una sèrie d'actuacions per a assegurar que els majors tinguen una adequada alimentació.

Dins d'aquest Pla i, entre altres mesures, s'emmarca el Protocol de Valoració Nutricional, "una mesura desenvolupada", ha explicat el secretari autonòmic, "amb l'objectiu d'aconseguir una detecció i prevenció del risc de malnutrició en els residents, així com l'adequació de la dieta a les necessitats de les persones que ho requerisquen, podent reduir el risc de malnutrició i l'aparició de determinades malalties".

El protocol inclou diversos mètodes per a valorar l'estat nutricional del pacient. D'una banda, s'estudia el percentatge de canvi de pes, la mesura de plecs cutanis i l'índex de massa corporal, i per un altre es realitzar una exploració física, una valoració analítica i bioquímica i un registre dels menjars. Una vegada avaluat l'estat nutricional i el grau de malnutrició, es procedeix a l'adequació de les dietes.

FORMACIÓ DEL PERSONAL

Ha assenyalat també la importància de la formació del personal i els professionals encarregats de cuidar l'alimentació de les persones residents, i ha destacat l'"excel·lent treball" que en aquesta línia realitza la Conselleria amb l'organització periòdica de diferents jornades formatives dirigides el personal dels centres socials de majors, a més de dur a terme diferents treballs d'investigació aplicada.

Al llarg de la jornada se'n van a abordar diferents assumptes relacionats amb l'atenció nutricional de les persones majors residents dels centres públics, posant l'accent principalment als problemes nutricionals que afecten a molts d'ells, com la disfagia que planteja problemes per a engolir o la sarcopenia que afecta en l'alimentació per la pèrdua muscular.

Així mateix, s'oferirà una ponència sobre alimentació saludable, sostenible i productes ecològics en els centres per a persones majors.