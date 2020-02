Alex Hohmann y su viaje en bici de 8.000 km: "Estamos en un momento histórico y hay que asumir responsabilidades"

Alex Hohmann (Madrid, 1979) ha recorrido medio mundo con proyectos solidarios. Ahora inicia el suyo propio, en solitario, con una ruta en bicicleta que le llevará a unir los 9.000 km que hay entre Barcelona y la India.

La idea es cambiar la distancia por dinero, mediante donativos. Las cantidades se destinarán a diversos proyectos de organizaciones y entidades variadas. El dinero del primer tramo Barcelona-Croacia lo enviará a Open Arms. En marzo empieza su aventura.

¿Cuál es tu primer contacto con los viajes en bici?

Empecé hace unos cinco años. Yo vivo en Cataluña desde los ocho años y mi pareja por aquel entonces me propuso hacer una vía verde de 50 kilómetros por Girona. En el segundo viaje nos fuimos por los Pirineos, llegamos a la costa de Francia y luego a Barcelona. Esa ruta ya fueron unos 1000 kilómetros. Después me compré las alforjas. Viajé hasta Croacia, Italia, y también por más sitios de Cataluña, Huesca, Tarifa…

¿Has hecho algún viaje solo?

El de Marruecos fue el primero. Llegué en ferri a Marruecos, luego fui hasta el desierto del Sáhara y volví. Fue un viaje muy sorprende y lo que más me marcó de la gente fue su hospitalidad. Parece un tópico, pero es cierto. Además, al regresar, en el Estrecho, pude ver cómo los niños intentaban colarse en los ferris. Ese fue el punto que me hizo reflexionar sobre intentar ayudar de alguna forma a Open Arms.

¿Qué sensaciones te provoca moverte en bici?

Yo concibo la bici como un medio de transporte y no como deporte u ocio. Lo peor es que, en ese sentido, cuando la uso es para viajes y entonces lo que más cuesta es la distancia con los seres queridos. Lo mejor es la idea de libertad, de integrarte con la naturaleza pero también de llevar tu vida en dos alforjas. Piensas: "Buf, aquí cabe todo mi mundo".

En tu página web comentas que tu viaje a la India cambió tu visión sobre muchos temas.

Sí. Fui a la India en 2011 y estuve dos meses. Al quinto día ya estaba llorando. Normalmente viajo sin informarme previamente de lo que puedo encontrarme y me encontré con una realidad que no me esperaba. Que ya sabemos, pero otra cosa es verla. Ruido, tráfico, muchos niños que venían a pedir dinero… Y en la ciudad de Varanasi estaba Anand, un niño que buscaba gente para navegar por el Ganges en su barca. Hacía negocios como si fuera un hombre y solo tenía ocho años. Siempre he tenido ganas de volver allí.

Y ahora llega el momento con este proyecto solidario.

Sí. He pensado en aprovechar los viajes para algo, no solo para mi. Por eso me planteo esta iniciativa. Quiero ir de Barcelona a la India y allí montar el Varanasi Circus Maravillas. La idea es que, mediante donativos, los kilómetros que haga se conviertan en dinero para varios proyectos solidarios. El primer tramo, de Castelldefels a la ciudad de Rijeka, en Croacia, será donado a Open Arms. Lo tengo claro desde que volví de Marruecos.

¿Has calculado qué duración tendrá el viaje?

No lo sé. Hay gente que me dice que unos siete meses, otra un año y medio… Yo calculo, entonces, una media de un año. Pero todo depende. En Marruecos, por ejemplo, me coincidieron unas condiciones climatológicas difíciles. Tuve viento en contra durante seis días y a 43 grados. Acabé quemado. Entonces, si tengo que parar un tiempo en una ciudad, es complicado de saber.

¿De dónde surge la idea de crear el Varanasi Circus Maravillas?

Cuando estuve en la ciudad de Varanasi, en la India, hace nueve años, coincidí con una compañía de circo de Madrid. Ahí pensé: "Quiero hacerme payaso". La idea era poder sacar alguna sonrisa durante mis viajes me motivaba. Ahora quiero montar allí un circo gratuito, para la gente. No sé cómo lo organizaré porque en el viaje voy solo. La idea es buscar allí contactos, puede que alguna ONG… Pero sobre todo gente local.

También eres ‘clown’. ¿En qué momento decidiste dedicarte a esto?

Yo trabajo de técnico de sonido como freelance, y por eso también puedo decidir el periodo de tiempo en el que viajo. Cuando en Varanasi conocí a la compañía de circo de Madrid, me interesé por ello. Empecé a buscar formaciones cortas en clown para tener herramientas para viajar y sacar alguna sonrisa a los niños. Pero al final, comencé a hacer cursos cada vez más largos. Me he formado como risoterapeuta, como monitor de yoga de la risa… Y en realidad me ayuda mucho a mi, porque con actividades así he superado mi timidez. Si me tropiezo en la calle, si me equivoco en algo, pienso que soy humano y que no pasa nada.

¿Has participado en algún proyecto similar al que iniciarás en marzo?

Sí que he sido parte de otras propuestas solidarias, pero es la primera vez que yo organizo una. He ido a Bolivia, Perú y Palestina con este tipo de proyectos. En Palestina fue con la organización Pallasos en Rebeldía. Allí estuve dos meses.

Ya has lanzado a conocer la iniciativa en internet. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente?

Estoy muy emocionado porque la acogida está siendo sorprendente. Es la primera vez que es un proyecto mío, y tenía miedos, claro. Piensas en si la gente no colaborará, en si decepcionarás a alguien… El hecho de hacerlo público supone que hay gente que está atenta a lo que haces. Yo tampoco tenía redes sociales, y ahora sí. Cuando veo que ya hay dinero recaudado y aún no he ni salido a pedalear… En concreto, hay 1.150 euros. Es increíble. La gente también me está apoyando de otras formas: desde Perú me han enviado unas camisetas con el dibujo de la ruta; una amiga me traduce el contenido de la web a inglés; la gente me da mapas… Quiero agradecer a todo el mundo los donativos y aportaciones que hace. Cada mensaje de "gracias" me pone los ojos vidriosos.

¿Cómo pueden colaborar las personas que se interesen en este viaje?

Todo es bienvenido. En la página web www.labiciesbella.es explico cómo aportar. También en mi Instagram @elhohmann. Hay abierta una plataforma de crowdfunding, hay organizados algunos eventos, etcétera. Hay muchas formas de ayudar.

Al final, estas iniciativas solidarias hacen que lleguemos donde no lo hacen los gobiernos.

Mira, yo no quiero entrar en política porque ni entiendo ni viene a cuento, pero lo que está claro es que estamos en un momento histórico y tenemos que asumir responsabilidades. Creo que tenemos que tomar parte. Las responsabilidades individuales con el mundo son muy fuertes.