El Parlamento de Navarra recupera una ley de Símbolos tras un acuerdo entre Navarra Suma y PSN

El objetivo de la ley, presentada por Navarra Suma, es "rellenar el vacío legal" que se generó la legislatura pasada tras la derogación de la entonces vigente ley de Símbolos. El PSN y Navarra Suma se han puesto de acuerdo para presentar dos enmiendas 'in voce' en el pleno del Parlamento este mismo jueves y la norma ha prosperado con el apoyo de estos dos grupos, mientras que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han votado en contra.

En virtud de ese acuerdo, se establece que "constituye un derecho cívico de toda la ciudadanía de la Comunidad foral que la bandera de Navarra ondee en el exterior de los edificios de las sedes administrativas y de los servicios de las instituciones forales".

Según se añade, "la bandera de Navarra deberá estar expuesta en lugar preferente, sin perjuicio de la preeminencia de la de España, en el exterior de todas las sedes administrativas y edificios de servicios de las instituciones forales, de la Administración de la Comunidad foral, del sector público institucional foral y de las entidades locales, así como en el interior de dichos edificios, en los despachos oficiales de sus autoridades y en el resto de espacios relevantes de los mismos".

También se prevé que "cuando los ayuntamientos, el Gobierno de Navarra y cualquier otra entidad del sector público institucional navarro utilicen sus propias banderas lo harán junto a la bandera de España en la forma regulada en la presente ley foral". Asimismo, se establece que la bandera de Navarra ondeará a media asta o con crespón negro sobre su escudo sólo cuando haya sido decretada jornada de luto oficial por la Presidencia de Navarra y por el plazo que se determine. Izquierda-Ezkerra se ha abstenido en la votación de las enmiendas de Navarra Suma y PSN, mientras que Geroa Bai, EH Bildu y Podemos han votado en contra.

Cabe recordar que en el debate previo celebrado en comisión se decidió eliminar el apartado sancionador propuesto por Navarra Suma inicialmente.

En las intervenciones de los grupos, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que en la legislatura pasada "el nacionalismo vasco derogó la ley de símbolos porque buscaba que en los ayuntamientos se pudiera poner la ikurriña" y ha explicado que el objetivo de su grupo al presentar esta nueva norma no era "buscar la confrontación sino la defensa legitima y necesaria de los símbolos de Navarra, y dignificarlos". Esparza ha valorado además el acuerdo alcanzado con el PSN. "Hemos sido capaces de llegar a un acuerdo que devuelve a Navarra una ley de Símbolos para defender lo que somos frente a los ataques del nacionalismo vasco. Hoy para nosotros es un gran día", ha dicho.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha subrayado durante su intervención que "el PSN no ha cambiado, ha mantenido un rumbo firme en cuestiones identitarias y lo vamos a seguir manteniendo". "No hace falta envolverse en la bandera o tatuarse el escudo para defenderlos. Hoy no es un gran día, pero sí es un buen día para los símbolos de Navarra. Es una ley en la que se dignifican los símbolos de nuestra tierra como símbolos de unidad, que no de uniformidad, reconociéndolos y respetándolos", ha dicho, para subrayar que "no estamos de acuerdo en confrontar con los símbolos ni en sancionar con ellos".

En contra de la ley, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que el propio acuerdo programático de los socios de Gobierno recoge "el compromiso inequívoco con los símbolos de la Comunidad foral" y ha considerado que el PSN ha actuado con "cobardía política" al respaldar la ley. Barkos ha dicho que a Geroa Bai no le va a "hacer danzar la música que toque Navarra Suma en su desesperación" y ha defendido que en los ayuntamientos pueda haber símbolos que sean reconocidos como "propios" por "una mayoría soberana y democrática".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que el PSN "ha echado un bote salvavidas a la derecha después de decir en los últimos días que estaba en la irrelevancia política" y ha señalado que se recupera "el espíritu de una ley que era persecutoria". Araiz ha defendido que "no es contradictorio defender la bandera roja de Navarra con la bandera que para decenas de miles de navarros es un símbolo propio -en referencia a la ikurriña-". "Eso es lo que quieren prohibir. Pretenden cerrar en falso un debate", ha criticado.

Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha pedido a Navarra Suma que "esa defensa férrea que hace de los símbolos la haga también con las competencias que están pendientes de transferir a Navarra". Ainhoa Aznárez ha afirmado que "hay una sociedad que entiende Navarra como no la entiende Navarra Suma y hay que acompañarlo". "Yo no he perdido mis símbolos y no tengo por qué dignificarlos. Los símbolos no se van a ir a ningún lado. Con esta ley quieren confrontar a unas con otras, es una ley de separar y no de unir", ha señalado, para afirmar que "el PSN podría haber terminado este debate haciendo suyo" el informe negativo que emitió el Gobierno foral con respecto a esta norma.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "no hay necesidad de que se regulen los símbolos porque están perfectamente regulados". "De hecho, están ahí", ha dicho, señalando la bandera de Navarra, la de España, y la europea que se encuentran en el salón de plenos del Parlamento. "Esta ley no sirve para nada. Parece que entre PSN y Navarra Suma han decidido establecer un ranking de navarridad. Los símbolos no son de nadie, representan a toda la ciudadanía de Navarra", ha dicho.