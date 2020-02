AMP.- Puig anuncia que Valenciaport renunciarà a l'ampliació del dic d'abric i al dragatge del canal d'accés

En la sessió de control en Les Corts, davant les crítiques del PP per recolzar el port de Barcelona i no el de València, el també líder del PSPV ha destacat com un avanç substancial" que Valenciaport accepte així dos de les al·legacions "fonamentals" al projecte d'ampliació nord adjudicat al grup MSC. "El nostre treball sempre serà que el creixement econòmic i la sostenibilitat vagen de la mà", ha asseverat.

Després de tornar aquest dimecres d'un viatge institucional amb empresaris al Marroc, ha reiterat que el Consell aposta pel diàleg per a harmonitzar economia i medi ambient. Per a aconseguir-ho, confia que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2020 del Govern de Pedro Sánchez donaran una "nova oportunitat" en les inversions per a la Comunitat.

Puig ha iniciat la seua intervenció condemnant l'últim cas de violència masclista a Teulada-Moraira (Alacant): "La mort d'Alina ens ha de comprometre més en el combat davant el terrorisme masclista i allunyar-nos més que mai de qualsevol cobertura ideològica que empare el masclisme; homes i dones i unides per la dignitat".

La sessió de control ha arrancat amb una bateria de crítiques de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, per "les 20 investigacions obertes al germà" del 'president' (Francis Puig)" en les ajudes als seus mitjans de comunicació o les "cortines de fum" en les inversions en infraestructures, denunciant que "el Pressupost de 2020 destinarà diners al pla de Rodalies de Barcelona i a l'accés sud del port de Barcelona". "I el port de València per a quan?", s'ha preguntat.

La 'popular' també ha retret a Puig que "claudique davant Compromís" en la nova Llei de Funció Pública, amb la qual "la gent de Torrevella i Oriola (Alacant) no va a poder accedir a llocs en l'administració pel requisit lingüístic". A açò ha sumat que el Consell "no paga les ajudes mentre té 330 'enxufats' i crea organismes, amb els 25 assessors de Ximo Puig: Ha intentat viure de les rendes i, quan venen els problemes, ha baixat els braços".

"I quan el capità baixa els braços, tota la tripulació fa el que vulgues", ha advertit Bonig, preguntant-se si el diàleg i consens que defèn Puig és "amb l'extrema esquerra com Pedro Sánchez", president del Govern i líder del PSOE. "Es pot parlar amb tothom menys amb el PP, ni m'ha saludat aquest matí, és una mica maleducat; és una mica masclista, em va cridar indigna i miserable en aquesta tribuna", ha atacat.

Després de recordar tots els "pactes" que li ha oferit en els últims anys, Bonig ha assegurat que Puig la "menysprea" i li ha convidat a aprofitar la conjuntura en el PSPV, doncs José Luis Ábalos -ministre de Foment i 'número tres' del PSOE- "té problemes més importants que desbancar-li de la secretaria general" dels socialistes valencians.

També li ha exigit que "reclame alguna cosa a Sánchez, encara que siga una miqueta, solament una cosa", com el canvi del model de finançament autonòmic i el pagament de la liquidació de l'IVA de 2017 que "ha desaparegut de l'argumentari polític".

"PRESIDENT CADUCAT"

Per tot açò, la cap del PPCV ha insistit que "Puig no és un president esgotat: és un president caducat" i ha lamentat que "la legislatura està acabada, passaran els anys i no resoldran els problemes dels valencians", doncs al Botànic "li falta pols" i ha aconseguit "una gran gesta en sol nou mesos: ni un departament sense un problema o un caos de gestió". "Fem d'una València mendiga una València senyora", ha reivindicat.

El 'president', per contra, li ha replicat assegurant que "la coordinació del Govern valencià avança moderadament, com sempre". "L'única cosa que he de dir és que la veritat sempre se sap, no he vingut a parlar de la corrupció del PP, però les coses són com són i la realitat és que dialoguem amb empresaris perquè la ciutadania valenciana se situe on li correspon. Vostés també se n'anaven de viatge, a menjar llagosta", ha recalcat.

Davant les crítiques per la Llei de Funció Pública, Puig ha reiterat que pretén adaptar l'administració al XXI, renovar el capital humà, protegir als valencians de casos de corrupció i garantir "el dret de comunicar-se en la llengua que vullguen". "El subjecte fonamental són els ciutadans, no els funcionaris", ha defès, per a preguntar-se per què el PP recolza una llei similar a Galícia i no a la Comunitat i "per què odien tant el valencià".

I sobre la protesta que van anunciar alcaldes del PP per impagaments del Consell a ajuntaments, Puig ha assegurat que l'anterior govern del PP "va estar 20 anys sense preocupar-se del fons de cooperació municipal", comparant el deute de 55 milions amb els consistoris de novembre de 2019 amb la de 207 milions en 2014.