Todo por el planeta: decálogo para hacer un viaje sostenible

Nos ha costado, pero finalmente ya hemos asumido que hacer turismo tiene efectos sobre el planeta. No, no se trata de dejar de viajar; se trata de hacerlo mejor; se trata de ser un viajero ecoconsciente y de hacer viajes sostenibles.

Y es que el turismo también puede ser sostenible. De hecho, que lo sea de manera mayoritaria es una de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sin embargo, 9 de cada 10 familias españolas no saben qué es el turismo sostenible (dato del último Estudio de Turismo Familiar en España, de la Federación Española de Familias Numerosas).

Aprendamos entonces. Para empezar nos puede valer el decálogo de Lonely Planet para un viaje sostenible. Estos son sus diez consejos:

1. Diversifica descubriendo destinos desconocidos y poco visitados

En muchos casos son lugares que necesitan abrirse al mundo y recibir divisas; de esta forma, también los ayudas en su desarrollo.

2. Viaja en temporada baja a los lugares más demandados

Destinos populares como Venecia, Dubrovnik, Praga o Barcelona, por ejemplo, son más interesantes fuera de temporada alta. Además, ayudas a reducir la presión turística que están sufriendo.

3. Prioriza los medios de transporte más sostenibles

Elige si es posible el transporte público, y viajar en tren y por carretera; si volar es inevitable, entonces proponemos reducir el número de viajes combinando este medio con trenes, barcos, etc.

4. Valora visitar menos lugares y hacerlo en mayor profundidad

Un mejor viaje no significa visitar cuantos más sitios mejor. Es preferible dedicar el tiempo a disfrutar de menos lugares, pero hacerlo con mayor dedicación. Además, te cansarás menos y ahorrarás en desplazamientos.

5. Antes de viajar, infórmate del destino

Intenta comprenderlo y después cuidarlo y apreciarlo durante la estancia.

6. Respeta a las comunidades autóctonas

Ten en cuenta que conocer su cultura, sus valores y sus tradiciones es una forma valiosísima de enriquecer la experiencia del viaje.

7. Contribuye con la economía local

Intenta consumir en establecimientos independientes que ofrezcan productos del lugar. Así, además de ayudar a su economía y desarrollo, colaborarás con el equilibrio del planeta optando por productos de Km 0.

8. Elige un alojamiento ecológico

Opta por establecimientos con un claro compromiso energético y de reducción de la huella de carbono. Que utilicen energías alternativas, reutilicen las toallas, reduzcan el uso de plásticos, reciclen, etc.

9. Intenta generar pocos residuos y no malgastes energía ni agua

En la maleta no puede faltar una pastilla de jabón ni algún recipiente reutilizable, como una bolsa de tela, una botella o una taza.

10. No dañes la naturaleza, respeta a los animales salvajes y su hábitat

No olvides que los animales no son un entretenimiento para los humanos y es fundamental respetar su hábitat y costumbres para no interferir en su bienestar.

20 años de Lonely Planet en español

Lonely Planet ha cumplido dos décadas de sus publicaciones en español. Las primeras guías publicadas en España fueron las de Cuba y Grecia, y a ellas les han seguido más de 840 títulos, de los que se han vendido más de 10 millones de ejemplares.

Desde el año 2000, geoPlaneta, el sello especializado en viajes del Grupo Planeta, publica las guías Lonely Planet en español. Este 20 aniversario se centrará en el turismo sostenible, un tema que ahora cobra más actualidad que nunca.