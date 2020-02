Av.- Puig anuncia que Valenciaport renunciarà a l'ampliació del dic d'abric i al dragatge del canal d'accés

En la sessió de control en Les Corts, davant les crítiques del PP per recolzar el port de Barcelona i no el de València, el també líder del PSPV ha destacat com un "avanç substancial" que Valenciaport accepte així dos de les al·legacions "fonamentals" al projecte d'ampliació nord adjudicat al grup MSC. "El nostre treball sempre serà que el creixement econòmic i la sostenibilitat vagen de la mà", ha asseverat.

Ximo Puig, que va tornar aquest dimecres d'un viatge institucional amb empresaris al Marroc, ha reiterat que el Govern valencià aposta pel diàleg per a harmonitzar economia i medi ambient.

Per a aconseguir-ho, confia que els nous Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2020 del Govern de Pedro Sánchez donaran una "nova oportunitat" en les inversions per als ciutadans de la Comunitat.

(((HI HAURÀ AMPLIACIÓ)))