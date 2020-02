La Consejería de Salud destina 750.000 euros a promover la salud medioambiental

Así lo ha hecho saber el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien ha señalado que la partida cuenta con un total de 750.000 euros para este fin.

Por ello, ha apostado por "concienciar a todo el mundo" y, para ello, Salud va a trabajar de puertas para adentro con los más de 20.000 trabajadores que dependen de la Consejería, a quienes pretende concienciar para convertirlos en agentes medioambientales en salud.

De hecho, explica que ya hay movimientos que empiezan a surgir 'de abajo hacia arriba'. Por ejemplo, en el Hospital Morales Meseguer hay una iniciativa de trabajadores que se han unido para ver qué pueden hacer para mejorar el medio ambiente, separar los residuos de forma adecuada o usar el menor número de envases de plástico posible.

La Consejería puso en marcha en 2019 un plan de eficiencia energética que intenta que el 20% de la energía que consumen los centros de salud proceda de energías renovables gracias a placas solares en todas las instalaciones.

En tercer lugar, está trabajando para concienciar a los niños y a los escolares a este respecto. Su intención es que los niños "vayan a la escuela andando, que no usen tanto el coche, que entiendan que ellos son el futuro y que el planeta es suyo".

NUEVO PLAN DE ADICCIONES

Al ser preguntado por las medidas contempladas para hacer frente al incremento en las adicciones a los juegos de azar y a las apuestas deportivas, el consejero ha adelantado que el Gobierno regional está tramitando un nuevo Plan de Adicciones 2019-2024 que estará listo en los próximos meses y que actualizará los contenidos del plan anterior, incluyendo esas nuevas formas de ludopatía.

En concreto, ha señalado que este plan está en la fase de consulta a expertos antes de su paso a la Asamblea Regional. Incluye una parte específica para el tratamiento de la ludopatía, que es un problema "enorme en España" y que, a su juicio, se debe abordar desde "diversas administraciones".

En este sentido, ha apuntado a la responsabilidad de la publicidad, que "desatada a nivel nacional en la televisión y en internet, lo que hace muchísimo daño", y lamenta que hay adolescentes enganchados a los juegos por culpa de esta publicidad, por lo que se ha mostrado "muy preocupado" a este respecto.

Así, ha puntualizado que los Presupuestos de 2020 consignan 40 millones para todas las medidas de prevención de adicciones, que contempla el plan regional.

MEDIDAS PARA COMBATIR A LOS ANTIVACUNAS

Al ser preguntado por las medidas para combatir los movimientos antivacunas, Villegas ha apelado a la labor de la Escuela de Salud, gestionada por la Dirección General de Salud Pública y la Fundación para la Formación y la Investigación Sanitaria (FFIS), "con grupos de trabajo que están introduciendo información veraz, que es lo más importante".

A este respecto, ha señalado que la Escuela combatirá las denominadas 'fake news' y "toda la información que corre por las redes y que no es veraz".

20 MILLONES PARA REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA

Por otro lado, el consejero ha manifestado que los Presupuestos de la Comunidad para 2020 contienen, como todos los años, una partida específica para reducir las listas de espera. Este año, la Consejería ha destinado a este fin 20 millones de euros.

Entre otros objetivos, espera reducir la lista de espera quirúrgica a 65 días, lo que representa una mejora con respecto al cierre del año pasado, cuando el tiempo medio de espera se elevó a 77 días para una intervención. A este respecto, la Consejería lleva trabajando más de dos años en un proyecto para que cualquier persona que entre en una consulta, tanto de Atención Primaria como especializada, pueda salir con la cita en la mano y no tenga que pasar por ningún otro sitio para solicitarla.

Se ha mostrado convencido de que, a final de año, una persona desde su móvil, a través de una aplicación, podrá cambiar una cita con un especialista o anularla si no va a poder ir, lo que va a agilizar el sistema.

"Ahora mismo tenemos un 10% de citas que se pierden, de gente que no puede acudir y no puede anular la cita de forma ágil", según el consejero, quien advierte que si ese porcentaje desapareciera, la Consejería lograría alcanzar el objetivo de demora en consulta, por ejemplo.

"MURCIA ES UNA COMUNIDAD INFRAFINANCIADA"

Villegas ha defendido que los Presupuestos de la Comunidad para 2020 son "excelentes y adecuados a la situación que estamos viviendo". A las personas que "critican que habría que poner más dinero en un sitio o en otro", les recuerda que "Murcia es una comunidad infrafinanciada y el Gobierno de España tiene que solucionar este tema".

En concreto, ha lamentado que la Región de Murcia recibe 2.317 euros por habitante y, con ese dinero, la Comunidad tiene que cubrir la Sanidad, la Educación y los servicios sociales. Se trata, añade, de una financiación estatal "insuficiente" porque el Gobierno murciano gasta más dinero en estos tres asuntos, que son los que "mantienen el Estado del Bienestar".

Cree que la obligación de la Consejería es "preservar el sistema público", de forma que "nadie se quede atrás" y que ningún murciano "tenga menos cartera de servicios o disponibilidad desde el punto de vista sanitario respecto a otros españoles; aunque eso sea a costa de seguir generando deuda hasta que se solucione el problema a nivel nacional".

Mientras tanto, ha apostado por trabajar en "eficiencia" en la ejecución de los presupuestos. "No se trata de no hacer cosas, sino de evitar gastos que no están justificados", según Villegas, quien se refiere, por ejemplo, a pruebas "que no tienen sentido y que revierten en las listas de espera; o decir a los pacientes que vuelvan en tres meses cuando el problema se puede solucionar en una sola visita".

CRECE EL CAPÍTULO 1

Con todo, el consejero ha manifestado que el capítulo 1, relativo a personal, crece casi un 8%. Una parte de ese montante va destinado a cubrir el incremento de un 2% en las remuneraciones, medida que se lleva a cabo a nivel nacional.

Otra parte de ese incremento estará destinado a seguir trabajando en el programa de acción y mejora de la Atención Primaria y de la Salud Mental, dos de los principales proyectos que la Consejería lleva entre manos.

"Era un compromiso del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y es muy importante para nosotros que se lleve a cabo", según Villegas.

IMPULSO A LA ATENCIÓN PRIMARIA POR LAS TARDES

La Consejería de Salud está dispuesta a iniciar el proceso de apertura de los centros de salud por la tarde y que los médicos de primaria extiendan su jornada laboral a horario vespertino, aunque es un proyecto que tiene que negociar en la mesa sectorial con los sindicatos.

"Hay que intentar que los profesionales entiendan que es necesario, que lo pide la ciudadanía y que estamos también de acuerdo, por lo que tenemos que organizarnos en ese sentido", ha destacado el consejero.

Villegas ha añadido que el Servicio Murciano de Salud (SMS) está trabajando con los centros de salud la forma de llevar a efecto la apertura de los centros en horario de tarde, un asunto que confía en que estará listo antes de que finalice 2020 junto a la reorganización de las urgencias extrahospitalarias, un compromiso del presidente Fernando López Miras.