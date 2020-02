Alonso quiere que las siglas del PP aparezcan en la suma con Cs y preparan un documento de defensa del Concierto vasco

20M EP

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, quiere que en las papeletas de la coalición que se pretende cerrar en Euskadi con Ciudadanos aparezcan las siglas de los populares, y ha asegurado que preparan un documento de defensa del Concierto vasco, algo que "no es objeto de negociación". Además, ha recordado que el acuerdo no está cerrado del todo y queda por confeccionar las listas, aunque ha apuntado que en ellas no irá la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundua, aunque espera que "colabore en la campaña".