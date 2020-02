Torra rebutja reunir-se el dia 24, proposa noves dates a Sánchez i avisa: "No ha començat amb bon peu"

"Lamente que aquest diàleg no haja començat amb bon peu", escriu Torra en la carta, en què retreu al president Sánchez fer propostes a través dels mitjans de comunicació sense haver-les pactat prèviament, segons ell.

"Per raons de caràcter personal i privat de la meua agenda, que el meu gabinet ja va comunicar al vostre aquest dimecres abans de fer pública la proposta del 24 de febrer, aquest dia no és possible fer la primera trobada. Per això em va sorprendre encara més que anunciàreu públicament una proposta feta 20 minuts abans al meu equip", ha detallat Torra en la carta.

Torra continua la missiva i exposa que la seua disposició a reunir-se "com més promte millor" és completa, i explica que per aquest motiu ofereix a Sánchez cinc dates alternatives.

RECONEIXEMENT D'AUTODETERMINACIÓ

"Estem preparats per començar la negociació, tal com ens ha manat el Parlament de Catalunya. Per aquest motiu us avance la proposta de continguts que la delegació catalana ha decidit portar a la reunió", ha escrit el president català, que li ha avançat els continguts que vol exposar a Sánchez en la primera trobada.

Així, Torra ha apuntat que, per resoldre el conflicte polític, és necessari el reconeixement i l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya i la "fi de la repressió", l'amnistia i reparació.

A més a més, exposa el que creu que són les condicions favorables de cara a la negociació: un calendari de treball, un sistema de validació i proposta de mediació internacional, i el reconeixement de totes les parts en el conflicte: "Incloent presó i exili".